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Социум

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ

Біздің еліміздің стратегиялық міндеттерінің бірі экономиканың өсуі, халықтың әл-ауқатының артуы және еліміздің әлемнің неғұрлым бәскеге қабілетті отыз елінің қатарына енуі болып табылады. Алайда сыбайлас жемқорлық еліміздегі мемлекет басқарудың, инвестициялық тартымдылықтың тиімділігін төмендетуге әкеп соғады, қарқынды әлеуметтік- экономикалық дамуды тежейді. БҚО ТЖД жедел –құтқару жасағының кадр жұмысы тобының бас инспекторы Куанышеваның сөзіне сүйінсек, мұндағы басты мақсат- сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік атмосферасын құрып және тиісінше оның деңгейін төмендету іс-шаралар кешенін қабылдау,
Marat
Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ
Біздің еліміздің стратегиялық міндеттерінің бірі экономиканың өсуі, халықтың әл-ауқатының артуы және еліміздің әлемнің неғұрлым бәскеге қабілетті отыз елінің қатарына енуі болып табылады.
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взятка-800x600
Алайда сыбайлас жемқорлық еліміздегі мемлекет басқарудың, инвестициялық тартымдылықтың тиімділігін төмендетуге әкеп соғады, қарқынды әлеуметтік- экономикалық дамуды тежейді. БҚО ТЖД жедел –құтқару жасағының кадр жұмысы тобының бас инспекторы Куанышеваның сөзіне сүйінсек, мұндағы басты мақсат- сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік атмосферасын құрып және тиісінше оның деңгейін төмендету іс-шаралар кешенін қабылдау, бұл жүйедегі негізгі буын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді, олардың туындауына ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтап және азайту. Осы орайда ішкі істер органдарына, оның құрылымдық, ведомстволық бағыныстағы бөлімшелеріне де аса зор міндеттер жүктеліп отыр. Бұл міндеттердің ішкі істер органдарының әр қызметтерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, олардың таралу деңгейін бағалау нормативтік-құқықтық реттеудегі олқылықтарды және құқық қолдануда туындайтын проблемаларды анықтауға ықпал етуі сөзсіз. Осы бағытта Жедел-құтқару жасағында да өз өкілеттілігі шеңберінде жасақтың қызметтерінің басын біріктіріп, осы міндеттер тұрғысынан шығуда елеулі іс-шаралар атқарылуда. Жоғарыда қабылданған Заң, бағдарлама шеңберіндегі талаптарды орындауда арнайы бағдарлама жасалып, орындалуы жүзеге асырылуда. Сонымен қатар, БҚО ТЖ Департаментінің ардагерлер ұйымының төрағасы, департамент бастығының кеңесшісі, ҚР ІІМ-гі жүйесінің «Құрметті ардагері» атағының иегері Е.Д. Машанов, еңбек ардагері Л. Бобариколар сөйлеп, өз ойларын жеке құраммен бөлісті. - Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес. Айналасындағы салауатты және таза ортаны шарпып,тыныс – тіршілігін, заңсыз әрекеттермен қоғамдық ортаны және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың азаматтардың қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті болдырмаудың тетігі- қызметкерлердің өзіне байланысты, - деп жасақ басшысы Аскар Орынбасарұлы Килишев дөңгелек үстелді қорытындылады. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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