Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ
Біздің еліміздің стратегиялық міндеттерінің бірі экономиканың өсуі, халықтың әл-ауқатының артуы және еліміздің әлемнің неғұрлым бәскеге қабілетті отыз елінің қатарына енуі болып табылады. Алайда сыбайлас жемқорлық еліміздегі мемлекет басқарудың, инвестициялық тартымдылықтың тиімділігін төмендетуге әкеп соғады, қарқынды әлеуметтік- экономикалық дамуды тежейді. БҚО ТЖД жедел –құтқару жасағының кадр жұмысы тобының бас инспекторы Куанышеваның сөзіне сүйінсек, мұндағы басты мақсат- сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік атмосферасын құрып және тиісінше оның деңгейін төмендету іс-шаралар кешенін қабылдау,