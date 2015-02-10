7 февраля в ДТП с участием автомобиля с украинскими номерами погибли трое человек - 49-летний водитель, 33-летняя женщина и мальчик 13 лет, сообщает "Ак Жайык" со ссылкой на руководителя пресс-службы ДВД Гульназиру МУХТАРОВУ.
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С редакцией «АЖ» вышел на связь по интернету сын погибшего водителя Анатолия МАШТАКОВА Евгений: «Папа жил в Луганске, что на востоке Украины. Там сейчас война. Он был инженером и ехал запускать новое производство в Таджикистан. Он запускал машины по производству бумаги, салфеток, целлюлозы во многих странах - Иране, Италии, России, Казахстане, Узбекистане. Папа выехал из Пятигорска, где живет его мама. Мы его просили лететь самолетом, потому что дорога очень длинная, однако он оставил деньги маме и брату - на еду и жизнь, а сам поехал на машине. Мама с братом живут в зоне боевых действий, там нет зарплаты и возможности какого-то заработка, кроме убийства людей. Мы с женой живем в Польше, и никак не можем перевести деньги в Луганск, потому что город отрезан, и все банки закрыты. Папе приходилось оставлять наличные, чтобы семья хоть как-то могла жить. Сейчас мы пытаемся собрать деньги, чтобы мама с братом могли забрать тело в городе Кульсары. Ехать им четверо суток, и очень опасно выезжать, потому что там идут постоянные обстрелы. Мы пытаемся выяснить, кто был с ним в машине... Пока что самая вероятная версия, что это были знакомые папиного партнера из Казани, которые бежали от войны на Украине. Их родственники еще с нами не связывались. Пожалуйста, если будут хоть какие-то подробности или отклики от людей, которые могут помочь,  то дайте нам знать, мой адрес электронной почты [email protected], мы должны по-человечески похоронить папу, он был очень хорошим человеком». Напомним, 7 февраля в 16.30 на 44 километре автомобильной трассы Кульсары - Атырау произошла авария. Лоб в лоб столкнулись грузовик марки Mercedes с алматинскими номерами и минивэн Toyota Previa  с украинскими номерами. Находившиеся в минивэне трое гражданин Украины погибли на месте. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается.