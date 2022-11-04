Сыр на треть подорожал в Казахстане за год

На данным бюро национальной статистики, в октябре средняя цена твердого сыра в Казахстане составила 4 378 тенге за килограмм. Изображение с сайта Pixabay По сравнению с октябрем прошлого года молочный продукт подорожал на 31,4%. Дороже всего твердый сыр обходится жителям Караганды (5 356 тенге), Астаны (4 880 тенге) и Алматы (4 700 тенге). - В потребительской корзине сыр не такой популярный, в среднем во втором квартале на человека приходилось по полкило твердого сыра, - отмечают в Нацбюро. Казахстанский сыр (в том числе и творог) экспортируется в основном в страны СНГ, а также в Корею и Монго