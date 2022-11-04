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Социум

Сыр на треть подорожал в Казахстане за год

На данным бюро национальной статистики, в октябре средняя цена твердого сыра в Казахстане составила 4 378 тенге за килограмм. Изображение с сайта Pixabay По сравнению с октябрем прошлого года молочный продукт подорожал на 31,4%. Дороже всего твердый сыр обходится жителям Караганды (5 356 тенге), Астаны (4 880 тенге) и Алматы (4 700 тенге). - В потребительской корзине сыр не такой популярный, в среднем во втором квартале на человека приходилось по полкило твердого сыра, - отмечают в Нацбюро. Казахстанский сыр (в том числе и творог) экспортируется в основном в страны СНГ, а также в Корею и Монго
Дана Рахметова
Сыр на треть подорожал в Казахстане за год
На данным бюро национальной статистики, в октябре средняя цена твердого сыра в Казахстане составила 4 378 тенге за килограмм.
Сыр на треть подорожал в Казахстане за год
Сыр на треть подорожал в Казахстане за год
Изображение с сайта Pixabay По сравнению с октябрем прошлого года молочный продукт подорожал на 31,4%. Дороже всего твердый сыр обходится жителям Караганды (5 356 тенге), Астаны (4 880 тенге) и Алматы (4 700 тенге).
- В потребительской корзине сыр не такой популярный, в среднем во втором квартале на человека приходилось по полкило твердого сыра, - отмечают в Нацбюро.
Казахстанский сыр (в том числе и творог) экспортируется в основном в страны СНГ, а также в Корею и Монголию. Основной объём импорта идет из стран: России, Беларуси, Украины, Латвии и Ирана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан сыр

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