Фото с youtube Фото с youtube Подозреваемый в убийстве жителя села Ынтымак ЮКО Нарметов задержан и экстрадирован в Казахстан, передает ИА «NewTimes.kz». На YouTube появилось видео, в котором представительница таджикской диаспоры в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области приносит извинения за убийство Б.Артыкова, в котором подозревается этнический таджик Н.Нарметов. Как сообщалось, в ночь на 4 февраля недалеко от поселка Бостандык Сарыагышского района Южно-Казахстанской области обнаружен труп 29-летнего жителя соседнего села Ынтымак Артыкова с ножевыми ранениями. По факту убийства возбуждено уголовное дело. «Принятыми мерами установлен подозреваемый в совершении данного преступления - 38-летний житель поселка Бостандык Сарыагышского района Нарметов, который в настоящее время разыскивается. По имеющимся данным, преступление носило бытовой характер. Его причиной послужили взаимные претензии, связанные с арендой Н.Нарметовым теплицы, принадлежащей Б.Артыкову», ― сообщили в ДВД региона. Вечером 5 февраля группа молодежи из числа односельчан Б.Артыкова в районе места жительства Нарметова устроила беспорядки, в результате чего несколько автомашин сожжено и перевернуто. Причинен ущерб близлежащим домам. «На место происшествия направлены дополнительные силы правопорядка. В данный момент обстановка стабильная», ― добавили в полиции. Расследование убийства Артыкова и последовавших за этим противоправных действий взято на особый контроль. Между тем, как сообщила в субботу пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области, подозреваемый в убийстве жителя села Ынтымак ЮКО Нарметов задержан и экстрадирован в Казахстан. «Усилиями казахстанской полиции совместно с сотрудниками органов внутренних дел Республики Узбекистан подозреваемый в убийстве жителя села Ынтымак ЮКО Нарметов задержан и этапирован в следственный изолятор ДВД Южно-Казахстанской области», — говорится в сообщении полиции.