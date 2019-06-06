О том, какие виды работ ведутся на строительстве путепровода в районе Нефтебазы, в прямом эфире телеканала "Акжайык" сегодня, 6 июня, рассказал аким ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая Кульгинова, в данный момент завершены все подготовительные этапы для возможности полноценного начала строительства моста. - Мы должны забить 140 свай на глубину 20 метров каждая. Эти работы практически завершены. Из 140 свай 135 уже залиты. Теперь производится подъем опор. Путепровод будет в два раза шире, что улучшит проходимость в центре города. Сейчас, конечно, жители испытывают некоторые трудности, но работы ведутся, где-то опережаем срок. Главное - построить качественно, потому что такие виды работ проводятся раз в 50 либо раз в 100 лет. Все эти мосты были построены в прошлом веке, где-то 40-50 лет назад. Но они пришли в негодность, - рассказал Алтай Кульгинов. Также глава региона заявил, что на строительство двух путепроводов было потрачено свыше 7 млрд тенге. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в. В апреле стало известно, что строительство путепровода выполнено на 18%. Старый мост был построен в 1978 году и прослужил более 40 лет. На момент закрытия он находился в аварийном состоянии. - В прошлом году нами был проведен текущий ремонт. Мы укрепляли опоры. Но этого явно недостаточно. На данный момент имеется проектно-сметная документация с экспертизой, подрядчик определен и с 1 ноября мы приступаем к демонтажу путепровода. Старый мост будет полностью снесен и будет построен новый мост. Он будет значительно увеличен в длине и ширине, - заявил аким Уральска Мурат Мукаев в октябре 2018 года.