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Культура

Танцевальный коллектив из Атырау стал лауреатом международного фестиваля в Алматы

Танцевальный коллектив "Иверия" одноименного грузинского этно-культурного центра принял участие в международном фестивале "Танысу Алматы - 2018", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Конкурс проходил в Алматы с 22 по 25 марта, в нем приняло участие свыше 700 участников из Казахстана, Узбекистана, России, Чечни, Грузии и других государств. Организаторами конкурса-фестиваля являются культурная ассоциация «Festival&Contest» (Италия), почетное консульство Республики Казахстан в Республике Сан-Марино при поддержке акимата Алматы и Алмалинского района города. Конкурс прошел в рамках программы
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Танцевальный коллектив из Атырау стал лауреатом международного фестиваля в Алматы
Танцевальный коллектив "Иверия" одноименного грузинского этно-культурного центра принял участие в международном фестивале "Танысу Алматы - 2018", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Конкурс проходил в Алматы с 22 по 25 марта, в нем приняло участие свыше 700 участников из Казахстана, Узбекистана, России, Чечни, Грузии и других государств. Организаторами конкурса-фестиваля являются культурная ассоциация «Festival&Contest» (Италия), почетное консульство Республики Казахстан в Республике Сан-Марино при поддержке акимата Алматы и Алмалинского района города. Конкурс прошел в рамках программы «Рухани жаңғыру». Фестиваль проходил в Алматы в зале «Казахконцерт» уже в третий раз. В течение 3 дней его участники демонстрировали свои таланты. По итогам международное жюри выявило наиболее яркие выступления в номинациях «Вокальное творчество и хоры», «инструментальное творчество и оркестры», «Хореографическое творчество». Отметим, что состав жюри был поистине уникальным, в него вошли именитые хореографы из Италии: Paolo Londi, Stefano Malferrari, Enrico Colonna. На столь высоком культурном мероприятии Атыраускую область представлял танцевальный коллектив "Иверия", в состав которого вошли 38 юных танцоров . По итогам фестиваля - конкурса молодые артисты из Атырау стали лауреатами 1 степени в номинации "Хореография". Каждому участнику коллектива были вручены дипломы и кубки. -Это огромный успех для нашего города Атырау, благодарим всех, кто болел и переживал за нас. Участие в культурных мероприятиях такого высокого уровня, а тем более победа - это большая честь для нашего коллектива. Такие конкурсы объединяют народы и государства, они помогают нам духовно развиваться, - рассказал председатель грузинского ЭКО "Иверия" Зураб Бобозидзе. Сегодня танцевальный коллектив с одноименным названием включает в общей сложности около 60 детей различных возрастов. Юные артисты являются участниками многих региональных, республиканских и международных фестивалей.
Камилла МАЛИК ФОТО из архива коллектива

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