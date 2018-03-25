Танцевальный коллектив из Атырау стал лауреатом международного фестиваля в Алматы

Танцевальный коллектив "Иверия" одноименного грузинского этно-культурного центра принял участие в международном фестивале "Танысу Алматы - 2018", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Конкурс проходил в Алматы с 22 по 25 марта, в нем приняло участие свыше 700 участников из Казахстана, Узбекистана, России, Чечни, Грузии и других государств. Организаторами конкурса-фестиваля являются культурная ассоциация «Festival&Contest» (Италия), почетное консульство Республики Казахстан в Республике Сан-Марино при поддержке акимата Алматы и Алмалинского района города. Конкурс прошел в рамках программы