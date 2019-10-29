Танцы на колясках: девушка из Уральска мечтает отправиться на соревнования в Германию

17-летняя Анна Фролова страдает ДЦП, но такой диагноз не мешает ей успешно заниматься танцами и участвовать в международных конкурсах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Анны Фроловой, танцами она начала заниматься два года назад. За это время девушка успела побывать в Актау и в Санкт-Петербурге, а также участвовала в чемпионатах, которые проводились в Уральске. – Впервые я участвовала в международном конкурсе, который проходил в городе Актау, там заняла первое место. Следующие соревнования проходили в Уральске, в Санкт-Петербурге проходил кубок мира, и там я завоевала треть