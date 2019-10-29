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Социум

Танцы на колясках: девушка из Уральска мечтает отправиться на соревнования в Германию

17-летняя Анна Фролова страдает ДЦП, но такой диагноз не мешает ей успешно заниматься танцами и участвовать в международных конкурсах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Анны Фроловой, танцами она начала заниматься два года назад. За это время девушка успела побывать в Актау и в Санкт-Петербурге, а также участвовала в чемпионатах, которые проводились в Уральске. – Впервые я участвовала в международном конкурсе, который проходил в городе Актау, там заняла первое место. Следующие соревнования проходили в Уральске, в Санкт-Петербурге проходил кубок мира, и там я завоевала треть
Арайлым Усербаева
Танцы на колясках: девушка из Уральска мечтает отправиться на соревнования в Германию
17-летняя Анна Фролова страдает ДЦП, но такой диагноз не мешает ей успешно заниматься танцами и участвовать в международных конкурсах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Анны Фроловой, танцами она начала заниматься два года назад. За это время девушка успела побывать в Актау и в Санкт-Петербурге, а также участвовала в чемпионатах, которые проводились в Уральске. – Впервые я участвовала в международном конкурсе, который проходил в городе Актау, там заняла первое место. Следующие соревнования проходили в Уральске, в Санкт-Петербурге проходил кубок мира, и там я завоевала третье место. Первые полгода были особенно сложными для меня, особенно когда я пересела с обычной коляски в танцевальную. Отличие между ними колоссальное - на обычной коляске я чувствую себя роботом, а на танцевальной я как птичка, на ней я летаю. С технической стороны танцевальная коляска не имеет тормозов, она меньше по габаритам и управлять ею гораздо легче, - рассказала Анна Фролова. До того, как начать заниматься танцами, девушка попробовала себя в разных сферах: вышивание, вокал, декоративно-прикладное искусство. Анна даже пишет стихи и сочиняет сказки и сценарии. – Как поэтессу и сценариста меня знают только самые близкие и родные. Я нашла себя в танцах, путь мой к танцам был долгим. Они стали для меня частью жизни, я могу самовыражаться и самореализоваться с помощью движений. Танцы научили меня многому, если сравнивать то, что было и то, что есть, получится небо и земля. Год назад я элементарно не умела сама обуваться, все вокруг делали за меня и я привыкла к такому образу жизни. Сейчас я все делаю сама, - говорит девушка. По словам Анны, следующие международные соревнования пройдут с 28 ноября по 2 декабря в городе Бонн в Германии. Девушка очень хочет принять участие в них, однако самостоятельно собрать деньги на поездку семья не может. – Мы каждый день по два часа упорно тренируемся, учим движения. Очень хочу поехать на кубок мира и занять призовое место. Я уверена, что у меня все получится. Но мне не хватает 250 тысяч тенге, эти деньги пойдут на оформление визы, проезд, проживание. Огромная просьба к неравнодушным людям помочь мне собрать эти средства. Я очень хочу поехать на этот конкурс, - рассказала девушка. Как рассказала тренер Анны по паратанцам Рая Бершбаева, международные соревнования будут проходить с 28 ноября по 2 декабря в Германии. – Аню я знаю с пяти лет, она тогда еще не танцевала. Мама все ждала, что она начнет ходить, но, к сожалению, этого не произошло, и Аня села в коляску. С лета 2018 года мы начали стабильно заниматься танцами. Мы ездили на кубок Казахстана, который проходил в 2018 году в Актау, это был ее дебют. Потом приняли участие в кубке континентов, где участвовали танцоры из Бразилии, Англии, Италии и России. Анюта заняла призовое третье место. Теперь перед нами стоят новые цели и задачи. В Германию Аня из нашей области едет одна. 28 ноября мы летим из Астаны в Турцию, оттуда в город Бонн, - рассказала Рая Бершбаева. Все, кто желает помочь Анне, могут перечислить средства на Каспи Голд: 5169 4971 6655 5643. Карта оформлена на отца Анны Игоря Фролова. ИИН: 690817301874 Фролов Игорь Георгиевич
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