Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства сообщил, что ведомство подготовило видение развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. В рамках него предлагают увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за 1 МВт в месяц до 885 тысяч. При этом потребление электричества в Казахстане за год сократилось на 1,4%. По словам министра, снижение потребления связано во многом с проведённой работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому майнингу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.