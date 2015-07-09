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Социум

Тариф на электроэнергию в ЗКО повышается из-за взрыва трансформатора на Карачаганаке

Об этом сегодня, 9 июля, на брифинге в акимате ЗКО сообщила финансовый директор ТОО "Батысэнергоресурсы" Раиса ГЕРАСИМОВА . - Как вы знаете, на Карачаганакском месторождении произошла авария, - пояснил руководитель управления департамента ЖКХ и энергетики по ЗКО Мурат БАЙМЕНОВ. - В результате аварии сгорел трансформатор. Согласно основному соглашению по разделу продукции, в ЗКО имеется договоренность с Карачаганакским месторождением, что они должны обеспечивать дешевой электроэнергией Западно-Казахстанскую область. Среднеотпускной тариф на сегодняшний день - 12,62, ожидаемый тариф - 16,16. По
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Тариф на электроэнергию в ЗКО повышается из-за взрыва трансформатора на Карачаганаке
Об этом сегодня, 9 июля, на брифинге в акимате ЗКО сообщила финансовый директор ТОО "Батысэнергоресурсы" Раиса ГЕРАСИМОВА .
brifing
brifing
 - Как вы знаете, на Карачаганакском месторождении произошла авария, - пояснил руководитель управления департамента ЖКХ и энергетики по ЗКО Мурат БАЙМЕНОВ. - В результате аварии сгорел трансформатор. Согласно основному соглашению по разделу продукции, в ЗКО имеется договоренность с Карачаганакским месторождением, что они должны обеспечивать дешевой электроэнергией Западно-Казахстанскую область. Среднеотпускной тариф на сегодняшний день - 12,62, ожидаемый тариф - 16,16.  По словам БАЙМЕНОВА, на сегодняшний день складывается такая ситуация, что порядка 38-40% электроэнергии ТОО "Батысэнергоресурсы" закупало у КПО б.в., но из-за аварии на трансформаторе Карачаганака необходимый объем они подавать не могут. В связи со случившимся ТОО "Батысэнергоресурсы" вынуждено закупать электроэнергию у более дорогих поставщиков - МАЭК и РАО ЕЭС. Поэтому у ТОО "Батысэнергоресурсы" возникла необходимость обратиться в департамент АРЕМ с просьбой о повышении тарифов. Ориентировочно запрашиваемый тариф для физических лиц составит 10 тенге, для юридических - 20 тенге. Финансовый директор ТОО "Батысэнергоресурсы" Раиса ГЕРАСИМОВА добавила, что 40% в тарифе от "Батысэнергоресурсы" составляет покупка электроэнергии от КПО б.в. - В связи с тем, что цена КПО невысокая - тариф на электроэнергию у нас в регионе относительно недорогой, - рассказала финдиректор компании. - В связи со сложившейся ситуацией КПО б.в. вместо 18 млн киловатт поставил 3 млн 800 тысяч киловатт. Недопоставка составила 14 млн киловатт. Эту недостающую электроэнергию пришлось докупать в РАО ЕЭС по цене в пять раз дороже. В июне убытки составили 134 млн киловатт. Стало известно, что представители КПО заявили, что оборудование не может быть восстановлено в кратчайшие сроки. В связи с этим и с тем, что КПО планирует ремонт турбин, такая низкая подача точно сохранится до конца года. Также Раиса ГЕРАСИМОВА объяснила, что обычно ТОО "Батысэнергоресурсы" оплачивает КПО 60 млн тенге в месяц, а в июне из-за аварии они были вынуждены оплатить 300 млн тенге другим поставщикам, в то время как от потребителей поступит только 60 млн. Среднестатистический житель потребляет в месяц 100-150 киловатт. В данном случае повышение составит 200-250 тенге. 2 июля КПО б.в. был предъявлен иск. И в данный момент в Астане представитель ТОО "Батысэнергоресурсы" встречается с представителями КПО б.в., чтобы урегулировать вопрос подачи электроэнергии. - Чтобы избежать веерных отключений, поскольку мы не сможем оплатить поставщикам, мы были вынуждены подать заявку на повышение тарифа, - заключила ГЕРАСИМОВА. Руководитель департамента по регулированию естественных монополий Валихан РАЗОВ рассказал, что они сейчас ведут расчеты. - Однозначно в тарифе прибыль будет отсутствовать, - пообещал РАЗОВ. - Увеличения снабженческой надбавки не будет. Сейчас ведутся переговоры (с КПО б.в. - прим. автора). Подали в суд на КПО. Решение будет приниматься 7 августа этого года. Среднеотпускная цена на электроэнергию КПО составляла 2,8 тенге за 1 квт/час.
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 1Belw9I_8sM Видео из архива "МГ" U7dl92Ie8UE  Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
электроэнергия повышение тариф

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