Тариф на электроэнергию в ЗКО повышается из-за взрыва трансформатора на Карачаганаке

Об этом сегодня, 9 июля, на брифинге в акимате ЗКО сообщила финансовый директор ТОО "Батысэнергоресурсы" Раиса ГЕРАСИМОВА . - Как вы знаете, на Карачаганакском месторождении произошла авария, - пояснил руководитель управления департамента ЖКХ и энергетики по ЗКО Мурат БАЙМЕНОВ. - В результате аварии сгорел трансформатор. Согласно основному соглашению по разделу продукции, в ЗКО имеется договоренность с Карачаганакским месторождением, что они должны обеспечивать дешевой электроэнергией Западно-Казахстанскую область. Среднеотпускной тариф на сегодняшний день - 12,62, ожидаемый тариф - 16,16. По