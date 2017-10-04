Тас жолдардағы жөндеу қоғамдық кеңестің жіті қадағалауында
Қоғамдық кеңестің отрысында «Тасқала - Орал» бағытында салынып жатқан тас жолдардың жұмысы талқыға салынды. Одан бөлек Жәнібек, Казталов аудандарында салынып жатқан жолдардың жұмыстары да сөз болды. Бұл жолғы қоғамдық кеңестің талқысына облыстық, республикалық маңызы бар тас жолдарда жүріп жатқан жол жөндеу жұмыстарынын барысы салынды. Бірінші кезекте «Орал-Тасқала» бағытында жүріп жатқан жол жөндеу жұмыстары туралы баяндама тыңдалды. Мердігерлер жұмысына 5 жыл кепілдік беріледі. Биыл облыста 400 шақырым авто көлік жолын жөндеу жоспарланған. «Орал-Тасқала» бағытында салынып жатқан жолдын бойын