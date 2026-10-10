«Таза Қазақстан»: работники «Казахмыса» высадили 5 тысяч деревьев в Жезказгане

Работники предприятий группы «Казахмыс» в области Ұлытау приняли участие в масштабной экологической акции, высадив около 5 тысяч деревьев в Жезказгане. Озеленительные работы прошли в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» и стали результатом системного сотрудничества между компанией и акиматом области, сообщает МойГород.

Основные посадки развернулись в защитной лесной полосе западного жилого района города, а также на прилегающей территории вдоль автомобильной дороги Жезказган — Сатпаев.

Для акции подбирались породы деревьев, наиболее адаптированные к местным климатическим условиям: тополь, вяз, ясень, клён и жёлтая акация. Перед началом работ специалисты провели комплексную подготовку участков и мест высадки.

Формирование защитных зон и забота о насаждениях

Новые зеленые насаждения выполняют важнейшую инфраструктурную функцию: они призваны сформировать естественные защитные зоны, улучшить экологическую обстановку, защитить территории от ветровых нагрузок и преобразить городскую среду.

С учетом засушливого климата региона ключевым этапом проекта станет последующий уход за саженцами для обеспечения их высокой приживаемости.

Участие в инициативе «Таза Қазақстан» объединяет сотрудников компании вокруг общей цели — сделать населенные пункты области Ұлытау более зелеными, экологичными и комфортными для проживания.