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Социум

Тұрғын үй кешенін жаңғырту жалғасуда

25-ші Чапаев дивизиясы көшесіндегі, № 2 үйді жаңғырту жақында ғана аяқталды. Шұрық-тесік шатыр толық алмастырылып, бес қабатты баспанының өңі кіріп қалды. - Осы үйде тұрғанымызға 37 жыл. Соның 20 жылы төбеден сорғалап су ағумен болды. Қазір жаңарту аяқталды, шатырға қояр сынымыз жоқ. Разымыз. Енді жылыту жүйесін жөндесе тіпті керемет болар еді деді, - үй тұрғыны Николай Баркалов. Сондай ақ көпқабатты үйдің кәріз желісіндегі ақаулар да жойылды. Бұл жұмыс 128 пәтер иелерінің ортақ өтініші бойынша іске асты. - Үй үлкен, 11 кіреберісі бар. Проблемасы бастан асты. Төбе жабу кезінде үнемделген ақшағ
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Тұрғын үй кешенін жаңғырту жалғасуда
25-ші Чапаев дивизиясы көшесіндегі, № 2 үйді жаңғырту жақында ғана аяқталды. Шұрық-тесік шатыр толық алмастырылып, бес қабатты баспанының өңі кіріп қалды.
- Осы үйде тұрғанымызға 37 жыл. Соның 20 жылы төбеден сорғалап су ағумен болды. Қазір жаңарту аяқталды, шатырға қояр сынымыз жоқ. Разымыз. Енді жылыту жүйесін жөндесе тіпті керемет болар еді деді, - үй тұрғыны Николай Баркалов. Сондай ақ көпқабатты үйдің кәріз желісіндегі ақаулар да жойылды. Бұл жұмыс 128 пәтер иелерінің ортақ өтініші бойынша іске асты. - Үй үлкен, 11 кіреберісі бар. Проблемасы бастан асты. Төбе жабу кезінде үнемделген ақшаға, жертөледегі кәріз құбырларын түгел жаңарттық. Өйткені желі әбден тозып, жер-жерден тесіле бастаған болатын. Әрі күлімсі иіс те қолқаны қабады. Электр сымдарын да ауыстырып, мәселені шештік дейді, - «БатысҚұрылыс» ЖШС директоры Валентина Мирошкина. Бұған қоса қаладағы Гагарин, Есқалиев және Жәңгір хан көшелеріндегі үш баспанада бағдарлама аясында жаңғырту жүргізілді. Бұл үшін жергілікті бюджеттен 80 млн. теңге қаржы бөлінді. Ал, Ружейникова көшесі, 10/1 мекен жайындағы бесінші үйді жаңғырту енді басталды. - Үйдің жертөлесіндегі инженерлік желілелер толық дерлік шіріп кеткен. Шатырдан да су кетіп тұр. Тұрғындар мәселені шешу мақсатында депутаттарға, қала әкімдігіне де шықты. Қазір тұрғындардың тілегін қабыл алып, жинаған азын-аулақ ақшасына жылу желісін жөндеудеміз. Жалпы құрылыс жұмыстарына 40 млн. теңге керек. Өйткені сыртқы қабырғасы жарылып, балкондары бұзыла бастаған. Қасбетінің жағдайы да мәз емес дейді, мердігер. Жалпы биыл тұрғын үй кешенін жаңғырту бағдарламасы шеңберінде көпқабатты жеті баспана жөнделмек. Оның екеуі бойынша жұмыстар әлі басталған жоқ.  - Қалған екі үйді жөндеуге қаржы әлі бөлінген жоқ. Бірақ жыл аяғына дейін қарастырылып, құрылыс жұмыстары іске асады деп көздеп отырмыз. Сонымен қатар қаладағы жеделсатыларды жаңартуға да көңіл бөлеміз. Қазіргі таңда үш нысан бойынша жобалық-сметалық құжаттама мемлекеттік сараптамадан өтуде дейді, - «Оралқұрылысжөндеусервис» ЖШС жетекші маманы Асхат Ізбасаров. Қазір тұрғын-үй кешенін жаңғыртуды жалғастыру мақсатында пәтер иелерімен жұмыс жүруде. Мәселен келер жылы Зашаған кентінің өзінде 6 баспананы жөндеу жоспарланып отыр. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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