Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана – историческое учебное заведение, основанное в 1963 году в городе Уральск. Университет в 2023 году отметил свое 60-летие. В составе учебного заведения функционируют пять институтов, в числе которых индустриально-технологический институт, ведущий образовательную деятельность в области инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей по направлениям подготовки – инженерия и инженерное дело (механика и металлообработка) по следующим программам: 6В07107 - Робототехнические системы, 6В07102 - Машины и оборудование добывающих отраслей, 6В07103 - Машиностроение, 6В07104 – Мехатроника, 6В07100 - Химическая инженерия и процессы, 6В07202-Нефтегазовое дело, 6В07204 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых, 6В07205 – Сервисное обслуживание оборудования для добычи полезных ископаемых, 6В07206 – Разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых, 6В07301 - Производство строительных материалов и 6В07300 - Строительная инженерия.

Стратегическая самостоятельность национальной экономики зависит в первую очередь от развития машиностроительной промышленности, новых переделов в черной и цветной металлургии, нефтехимии, машиностроении, производстве стройматериалов, продуктов питания и других секторах. Западные регионы Казахстана должны стать центром притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, создание новых производственных циклов высокого передела.

Инженерия и инженерное дело – область технической деятельности, включающая в себя целый ряд специализированных областей и дисциплин, направленная на практическое приложение и применение научных, экономических, социальных и практических знаний с целью обращения природных ресурсов на пользу человека.

Целями инженерной деятельности являются изобретение, разработка, создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов или процессов.

Инженерное дело тесно переплетается с наукой, опираясь на постулаты фундаментальной науки и результаты прикладных исследований. В этом смысле оно является отраслью научно-технической деятельности.

Образовательные программы машиностроительного направления формируют теоретические и практические знания в области технологии машиностроения при подготовке конкурентоспособных специалистов, обеспечение комплексной и качественной подготовки высококвалифицированных специалистов в области робототехнических систем для исследования, проектирования, производства и эксплуатация роботов, мехатронных и робототехнических систем для различных автоматизированных и роботозированных производств.

По программе 6В07102 – Машины и оборудование добывающих отраслей ведется подготовка специалистов в области инженерного обеспечения добывающих отраслей машинами и оборудованием при разработке месторождений и добыче нефти и газа, подготовке и транспортировке их к месту назначения, организации монтажа, высокоэффективной эксплуатации оборудования, его диагностики и ремонта.

Выпускники этих специальностей могут работать руководителями среднего звена на машиностроительных заводах, руководителями высшего звена, конструкторами, разработчиками, проектировщиками и инженерами-технологами.

По программе 6В07100 (7М07100) – Химическая инженерия и процессы ведется подготовка специалистов для химической промышленности, которая является одним из важных секторов экономики Казахстана.

Выпускник этой специальности - инженер-химик должен знать свойства и строение различных веществ, особенности их взаимодействия при вступлении в химическую реакцию, технологию переработки и утилизации отходов, заниматься налаживанием на производстве химических процессов по уже имеющимся технологиям, а также модифицировать их, либо разрабатывать новые алгоритмы для изготовления качественной продукции на конкретном предприятии.

Это может быть производство пластмасс, синтетических волокон, красителей, лакокрасочных материалов, мыла, косметических средств, бытовой химии, сельскохозяйственной продукции, лекарственных препаратов. Участие в создании производства неорганических веществ, продуктов органического синтеза, строительных материалов, продуктов переработки газа, нефти и твердого топлива, энергонасыщенных материалов.

Инженер-химик может работать на любом предприятии химической промышленности: нефтеперерабатывающем, металлургическом, целлюлозно-бумажном, фармацевтическом и т.д.

По программе 6В07206 - «Разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых» направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных эффективно осуществлять производственно-технологическую профессиональную деятельность, востребованных на современном рынке труда, обладающих базой теоретических знаний и прикладных навыков, способных работать в команде, профессионально решая комплексные задачи при добыче нефти, газа и газового конденсата, а также в процессе сбора и подготовки скважинной продукции.

Во время обучения в университете студенты учатся контролировать, поддерживать основные показатели разработки месторождений, оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин, проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин, выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования, производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования, оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.

По программам 6В07300 – Строительная инженерия,6В07301 – Производство строительных материаловведется подготовка специалистов, конкурентоспособных и высококвалифицированных управленческих кадров с высокими духовно-нравственными качествами, ведущими механиками и конструкторами, способных самостоятельному мышлению и обеспечению прогрессивного научно-технического, социально-экономического и культурного развития общества. По программе ведется подготовка кадров для отрасли производства строительных материалов.

Выпускники этой специальности смогут работать инженерами – сметчиками, проектировщиками, начальниками мастерских (заведующими), производственных лабораторий, отдела кадров, капитального строительства, отдела безопасности и охраны труда, производственного и технического отдела, ремонтного цеха, производителями работ (прорабами).

Таким образом технических специальностей занимаются решениями технико-практических проблем, т.е. являются как бы связующим звеном между научными открытиями и разработками и их практическим применением.

ЗКАТУ имени Жангир хана дает возможность получить образование инженера по указанным специальностям, которые могут работать в смежных областях. Такая гибкость позволяет многим из них найти ту работу, которая более всего отвечает их интересам. Образовательные программы предполагают получение студентами теоретических, научных и практических знаний. Молодые специалисты, имеющие высшее образование, начинают свою трудовую деятельность с выполнения простых задач. По мере ознакомления с производством и приобретением опыта работы, они начинают решать более сложные и ответственные проблемы.

Инженеру зачастую приходится трудиться в коллективе единомышленников, обладать творческими способностями, аналитическим мышлением, умением работать с проектами. У него должно быть высокое чувство ответственности, так как он отвечает за производственный участок, людей и оборудование, он должен уметь принимать самостоятельные решения.

