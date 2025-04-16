Новые правила общения с детьми после развода утвердили в Казахстане

С 13 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу единые правила разрешения споров между родителями и другими близкими родственниками о порядке общения с ребёнком при разводе или раздельном проживании родителей. Ранее органы опеки уже рассматривали такие вопросы, однако в каждом регионе применялись свои подходы. Теперь действует единый порядок, утверждённый министерством просвещения РК.
Если родитель или другой близкий родственник — бабушка, дедушка, брат или сестра — сталкивается с ограничением в общении с ребёнком, он может подать заявление в орган опеки по месту жительства ребёнка.
К заявлению необходимо приложить:
- копию удостоверения личности;
- справки из наркологического и психиатрического диспансеров;
- справку об отсутствии судимости;
- подтверждение места проживания.
– Впервые на государственном уровне установлен единый порядок рассмотрения таких чувствительных вопросов. Это поможет обеспечить защиту прав ребёнка и сохранить его связь с близкими людьми, даже если взрослые не смогли договориться, — отметила председатель комитета по охране прав детей РК Насымжан Оспанова.
Рассмотрение обращения занимает до 15 рабочих дней. За это время специалисты проводят беседы с обеими сторонами, могут обследовать жилищные условия и обязательно учитывают мнение ребёнка, если ему исполнилось 10 лет.