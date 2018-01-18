На месте трагедии работает следственно-оперативная группа ДВД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области, в Актобе подготовлен транспорт для доставки тел и морг к приему погибших тел. -Для оперативного определения причин пожара к месту ЧС направлены следственно-оперативная группа ДВД, испытательная пожарная лаборатория, подвижный пункт обогрева. В зоне чрезвычайной ситуации осуществляется охрана общественного порядка и оцепление с регулированием автомобильного движения. На место происшествия вылетели заместитель акима области, заместитель начальника ДЧС, заместитель прокурора области, процессуальный прокурор и заместитель начальника ДВД области. Вопрос находится на постоянном контроле руководства акимата области, - рассказали в пресс-службе. Напомним, сегодня, 18 января, 52 человека сгорели заживо в автобусе на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области. Изучением причин ЧП в Актюбинской области займется межведомственная комиссия. По предварительной информации, причиной возгорания могла могло стать замыкание проводки.