Телефоны без верификации признали браком: казахстанцам разъяснили новые права при покупке смартфонов

Казахстанцы могут заменить, вернуть или отремонтировать смартфон, если он не прошёл процедуру верификации. Порядок действий и новые нормы законодательства разъяснили в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.
В ведомстве напомнили, что обязательные требования по верификации мобильных устройств, произведенных в Казахстане или ввезенных на его территорию, действуют с 2025 года. Поправки в законодательство, подписанные Президентом Касым-Жомартом Токаевым 19 июня 2026 года, существенно закрепили защитные механизмы для покупателей.
- Теперь, согласно законодательству о защите прав потребителей, абонентские устройства сотовой связи, не прошедшие верификацию, будут относиться к товарам ненадлежащего качества, - объяснили в комитете.
Если покупателю продали неверифицированный смартфон, он имеет право по своему выбору потребовать от магазина:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- замены на гаджет аналогичной марки и модели;
- замены на смартфон другой марки с соответствующим перерасчетом стоимости;
- полного расторжения договора и возврата уплаченных денег.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за качество гаджета и его проверку перед продажей полностью лежит на торговой точке.
- Вышеуказанные требования потребитель вправе предъявлять исключительно к продавцу. Также установлено дополнительное требование к обязанностям продавца по обеспечению надлежащего качества товара. Теперь он при продаже абонентского устройства сотовой связи будет обязан представить потребителю идентификационный код данного товара для проверки статуса его верификации, - добавили в надзорном органе.
Кроме того, в Казахстане официально запрещено продавать гаджеты без прохождения верификации. Продавец обязан самостоятельно проверять идентификационные коды устройств перед их реализацией. Это правило распространяется как на обычные магазины ритейла, так и на сферы маркетплейсов и электронной торговли.