Телефоны без верификации признали браком: казахстанцам разъяснили новые права при покупке смартфонов

Обязательные требования по верификации мобильных устройств, произведенных в Казахстане или ввезенных на его территорию, действуют с 2025 года.

Казахстанцы могут заменить, вернуть или отремонтировать смартфон, если он не прошёл процедуру верификации. Порядок действий и новые нормы законодательства разъяснили в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

В ведомстве напомнили, что обязательные требования по верификации мобильных устройств, произведенных в Казахстане или ввезенных на его территорию, действуют с 2025 года. Поправки в законодательство, подписанные Президентом Касым-Жомартом Токаевым 19 июня 2026 года, существенно закрепили защитные механизмы для покупателей.

- Теперь, согласно законодательству о защите прав потребителей, абонентские устройства сотовой связи, не прошедшие верификацию, будут относиться к товарам ненадлежащего качества, - объяснили в комитете.

Если покупателю продали неверифицированный смартфон, он имеет право по своему выбору потребовать от магазина:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения своих расходов на устранение недостатков;

замены на гаджет аналогичной марки и модели;

замены на смартфон другой марки с соответствующим перерасчетом стоимости;

полного расторжения договора и возврата уплаченных денег.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за качество гаджета и его проверку перед продажей полностью лежит на торговой точке.

- Вышеуказанные требования потребитель вправе предъявлять исключительно к продавцу. Также установлено дополнительное требование к обязанностям продавца по обеспечению надлежащего качества товара. Теперь он при продаже абонентского устройства сотовой связи будет обязан представить потребителю идентификационный код данного товара для проверки статуса его верификации, - добавили в надзорном органе.

Кроме того, в Казахстане официально запрещено продавать гаджеты без прохождения верификации. Продавец обязан самостоятельно проверять идентификационные коды устройств перед их реализацией. Это правило распространяется как на обычные магазины ритейла, так и на сферы маркетплейсов и электронной торговли.