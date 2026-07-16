Тело недоношенного младенца обнаружили в канализационном сливе одного из жилых домов в Астане. По данному факту полиция начала досудебное расследование, сообщает Telegram-канал Halyqstan.

По словам очевидцев, тело ребенка нашли в общей канализационной системе жилого дома и расположенной рядом гостиницы. Одна из версий - ребенок мог появиться на свет в одном из гостиничных номеров. Однако эти сведения официального подтверждения пока не получили.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что расследование ведет управление полиции района "Алматы".

- По факту обнаружения плода в канализационном сливе начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования установлено лицо, причастное к совершению данного уголовного правонарушения, - сообщили в полиции.

Следствию предстоит установить, родился ли ребенок живым, при каких обстоятельствах наступила его смерть и что стало причиной этой страшной трагедии. До завершения экспертиз любые версии остаются лишь предположениями.