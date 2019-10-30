Тело женщины пролежало в квартире 3-4 дня - полиция ЗКО

Саму хозяйку квартиры поместили в психдиспансер, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, тело 57-летней женщины в квартире 78-летней бабушки было найдено без признаков насильственной смерти. - Точная причина смерти будет известна только после вскрытия. Мертвая женщина пролежала в квартире примерно 3-4 дня, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. - Сама хозяйка в настоящее время находится не в себе (после случившегося - прим. автора), её поместили в Областной центр психического здоровья. ‏Напомним, сегодня, 30 октября, в квартире пенсио