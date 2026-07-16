Теневые схемы и контрабанда: 200 млрд тенге незаконно вывели за рубеж из Казахстана

В Туркестанской области прокуратура пресекла серию крупных контрабандных поставок и незаконных финансовых операций, общий объем выведенных за рубеж средств составил около 200 млрд тенге, сообщает официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК.

В рамках масштабных оперативных мероприятий была вскрыта схема контрабанды табачной продукции из Кыргызстана, которую реализовывали на юге и западе Казахстана. В ходе обысков изъят товар на сумму 103 млн тенге, по данному факту возбуждено досудебное расследование по ст. 214 УК РК.

- Кроме того, выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне. В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов, - сообщили в надзорном ведомстве.

На данный момент по фактам получения и дачи взяток (ст. 366 и 367 УК РК) ведется расследование: установлены 23 фигуранта, пятеро из которых уже находятся под стражей.

Кроме того, при координации прокуратуры Департамент экономических расследований по Туркестанской области выявил факт вывода около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья. Операции проводились с использованием фиктивных предприятий, по данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 235-1 УК РК.