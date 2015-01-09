Два человека убиты и 20 ранены в ходе операции по задержанию подозреваемых в организации теракта во Франции, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Ранее сообщалось, что преступники захватили заложников. Теракт во Франции, напомним, произошел 7 января. Тогда террористы совершили вооруженное нападение на редакцию Charlie Hebdo. Фото ©REUTERS Фото ©REUTERS Сотрудники антитеррористического подразделения полицейского спецназа начали переговоры с захватившими заложников преступниками. Террористы заявили переговорщикам, что они "готовы умереть как мученики". Ранее за подозреваемыми велась полицейская погоня. На автобане на северо-востоке от Парижа преступники устроили перестрелку со стражами правопорядка. Сообщалось, что подозреваемые скрылись на угнанной машине Peugeot 206. Полиция подтвердила, что преступниками, захватившими заложников, являются братья Куаши, разыскиваемые за совершение теракта во Франции. Между тем две взлетно-посадочные полосы аэропорта Руасси (имени Шарля де Голля) закрыты из-за операции по поимке подозреваемых в нападении на Charlie Hebdo. Пока прокуратура Парижа не подтверждает информацию о гибели людей в ходе полицейской операции. Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в штаб-квартиру МВД, где проводит экстренное совещание по текущей ситуации. Шериф и Саид Куаши. ©AFP Шериф и Саид Куаши. ©AFP Отметим, подозреваемым в жестоком нападении на редакцию Charlie Hebdo - братьям Саиду и Шерифу Куаши - удалось скрыться с места преступления. Сообщалось, что они вернулись из Сирии, где, по всей вероятности, проходили подготовку в лагере боевиков. Третий предполагаемый соучастник якобы ждал преступников в машине. Позже один из объявленных в розыск - 18-летний Хамид Мурад - сдался полиции и заявил, что у него есть алиби. Напомним, что теракт во Франции унес жизни 12 человек. Среди них едва ли не все создатели журнала, включая известных в стране карикатуристов - главного редактора Стефана Шарбонньера и старейшего сотрудника журнала 80-летнего Жоржа Волински.