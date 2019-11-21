Территорию здорового образа жизни будут развивать в ЗКО

Проект включает в себя несколько направлений, таких как йога, женское здоровье, ЗОЖ в школах, диетология, активное долголетие и другие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 21 ноября с раннего утра в здании областного драматического театра имени Х.Букеевой проходит общереспубликанское мероприятие "Единый день приема граждан". На личные вопросы жителей области отвечали аким ЗКО Гали Искалиев, его заместители, руководство города, руководители областных управлений, правоохранительных органов и коммунальных служб. Несмотря на то, что начало мероприятия было запланировано в 9.00, уже с ранне