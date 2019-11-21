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Социум

Территорию здорового образа жизни будут развивать в ЗКО

Проект включает в себя несколько направлений, таких как йога, женское здоровье, ЗОЖ в школах, диетология, активное долголетие и другие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 21 ноября с раннего утра в здании областного драматического театра имени Х.Букеевой проходит общереспубликанское мероприятие "Единый день приема граждан". На личные вопросы жителей области отвечали аким ЗКО Гали Искалиев, его заместители, руководство города, руководители областных управлений, правоохранительных органов и коммунальных служб. Несмотря на то, что начало мероприятия было запланировано в 9.00, уже с ранне
Арайлым Усербаева
Территорию здорового образа жизни будут развивать в ЗКО
Проект включает в себя несколько направлений, таких как йога, женское здоровье, ЗОЖ в школах, диетология, активное долголетие и другие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
21 ноября с раннего утра в здании областного драматического театра имени Х.Букеевой проходит общереспубликанское мероприятие "Единый день приема граждан". На личные вопросы жителей области отвечали аким ЗКО Гали Искалиев, его заместители, руководство города, руководители областных управлений, правоохранительных органов и коммунальных служб. Несмотря на то, что начало мероприятия было запланировано в 9.00, уже с раннего утра люди начали приходить и занимать очередь. – В рамках реализации задач, поставленных главой государства по продвижению концепции "Слышащего государства", проходит сегодняшний единый день приема граждан. Главной целью мероприятия является установление прямого диалога с населением, решение социальных проблем жителей области. Работа в таком формате по нашей области проводится на протяжении двух лет, каждый квартал мы проводим акцию "Открытый акимат". С начала этого года было организовано четыре дня открытый дверей. С личными вопросами к нам обратились более двух с половиной тысяч жителей нашей области, - рассказал руководитель управления внутренней политики ЗКО Нурлыбек Даумов. Люди приходили с самыми разными вопросами, но больше всего жителей области волновали вопросы жилья, получение квартир по госпрограммам, получение социальной помощи, а также выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Как рассказала руководитель ОО "Академия здорового образа жизни" Маргарита Булдакова, она пришла на прием к заместителю акима области Аманжолу Алпысбаеву с предложением развивать в ЗКО территорию здорового образа жизни с максимальным привлечением населения. – Мы подготовили целый проект по нескольким направлениям, который рассчитан на 10-15 лет. Суть проекта состоит в том, чтобы привлекать население к здоровому образу жизни. Мы затронули такие направление как Welness day - проведение массовых мероприятий по пропаганде ЗОЖ, женское здоровье - специальная программа по восстановлению женского здоровья, йога в парке - проведение занятий йогой в парке, ЗОЖ для молодежи - формирование ЗОЖ среди студентов, второе дыхание - антистрессовая программа для работников социальной сферы, ЗОЖ в школах - уроки для учеников и их родителей, диетология - обучение основам правильного питания, активное долголетие - создание условий для активного образа жизни среди пенсионеров. Со стороны руководства области нам нужна поддержка, но не финансовая, а помощь в предоставлении помещений, информирование населения. Замакима ЗКО меня поддержал и попросил за неделю подготовить подробный план. Я очень рада, что наш проект одобрили, - рассказала Маргарита Булдакова.
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акимат проект ЗОЖ

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