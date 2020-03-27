Тевфик Ариф в качестве казахстанского миллиардера, ведущего бизнес в Америке, дает оценку эффективности взаимодействия в деловой сфере между США и Казахстаном.
Тевфик Ариф: казахско-американские деловые отношения
Тофик Арифов утверждает, что в настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Казахстана и США развивается очень динамично. Казахстан последовательно отстаивает свои позиции в переговорах с официальными лицами США о статусе казахстанского низкообогащенного урана. Также продолжаются переговоры о возобновлении экспорта в США металлопродукции из Казахстана.
Сотрудничество с американским бизнесом в нефтегазовой сфере имеет особое значение и важность. Американские компании при поддержке политического руководства США в настоящее время участвуют во всей производственной цепочке – от исследований до производства, переработки и транспортировки углеводородов и производных продуктов. Во многом это возможно потому, что существуют отношения между высшим эшелоном власти США в лице президента страны Дональда Трампа и Тофика Арифова.
Дело в том, что долгое время их объединял совместный девелоперский бизнес. Тевфик Ариф в качестве крупного застройщика возвел небоскреб «Трамп Сохо» в центре Нью-Йорка, и его деловые контакты с Дональдом Трампом переросли в дружеские, что, в свою очередь, способствовало налаживанию более тесных отношений двух стран, США и Казахстана.
В настоящее время практически все крупные нефтяные компании США участвуют в реализации крупных проектов в нефтегазовом секторе Казахстана. Серьезность планов американских компаний подтверждается тем, что их деятельность не ограничивается добычей нефти, замечает Тевфик Ариф
, а включает в себя проекты комплексной переработки сырья, создания местной инфраструктуры, а также решения экологических и социальных проблем.
Тофик Арифов: реализация американо-казахстанских проектов
Тофик Арифов отмечает, что американские нефтяные компании получили в Казахстане прибыль в рекордно короткие сроки. Подобный финансовый успех не был ими достигнут ни в какой другой стране.
Сегодня они рассматривают возможность сотрудничества с местным бизнесом при строительстве газохимического комплекса в Западном Казахстане. Тевфик Ариф оценивает перспективы строительства как положительные, обещающие высокую прибыль обеим сторонам.
Ожидается, что в 2021 году увеличится совместное производство продуктов из углеводородов, полиэтилена и полипропилена. Американские компании осуществляют инженерные и закупочные работы для расширения существующих производственных мощностей, дополнительных экспортных трубопроводов и новой инфраструктуры.
Большие ожидания, отмечает Тофик Арифов, связаны с развитием нефтедобычи на месторождениях Северного Каспия. В соответствии с обнадеживающими результатами сейсмического анализа в морской зоне была сформирована 6-летняя программа геологоразведочных работ в рамках соглашения, подписанного в Вашингтоне.
Американцы активно участвуют в реализации энергетических проектов, являясь поставщиками бурового оборудования, что, по мнению Тевфика Арифа, очень важно для Казахстана. Так, Агентство по торговле и развитию предоставило субсидии для финансирования технико-экономической поддержки проекта создания национальной базы данных исследований добычи нефти и газа в Казахстане.
Тевфик Ариф: инвестиции компаний США в Казахстан
При поддержке инвестиций американских компаний был создан Каспийский финансовый центр, предназначенный для продвижения различных экономических проектов. В рамках глобальной стратегии обеспечения энергетической безопасности США, руководство страны уделяет особое внимание созданию экспортной трубопроводной инфраструктуры в Каспийском регионе для обеспечения бесперебойных поставок каспийской нефти на мировой рынок, исходя из взаимозаменяемости экспортных маршрутов перевозок. Поддерживаемые США трубопроводные маршруты, считает Тевфик Ариф, добавят новые мощности при транспортировке черного золота, которые помогут продолжить наращивать производство и экспорт.
Укрепление дальнейшего сотрудничества в области энергетики – стабильная перспектива американо-казахстанских отношений, отмечает Тофик Арифов. Ключом к развитию экономии Казахстана на основе продажи нефти является строительство крупных экспортных, международно признанных трубопроводов. Соединенные Штаты приветствуют доступ казахстанских энергоресурсов к мировым рынкам. Приток нефтедолларов в экономику Казахстана как фактор стабильности создаст для участия в развитие инвестиционного поля Республики максимальные возможности для США и других иностранных компаний.
Развитие частного и государственного партнерства при реализации энергетических проектов происходит на фоне выстраивания системы страхования рисков долгосрочных инвестиций в энергетический сектор. Этому способствует создание совместных лизинговых компаний для обеспечения компаний энергетического сектора передовыми технологиями и оборудованием, считает Тофик Арифов.