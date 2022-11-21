Токаев набрал 81,3% голосов - предварительные итоги ЦИК

За него проголосовали 6 456 392 человек. Фото Медета МЕДРЕСОВА Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные итоги выборов президента. Подсчёт голосов завершился на всех избирательных участках страны и за рубежом. Так, Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов (6 456 392), Каракат Абден – 2,60% голосов (206 206), Нурлан Ауесбаев - 2,22% голосов (176 116), Жигули Дайрабаев - 3,42% голосов (271 641), Мейрам Кажыкен - 2,53% голосов (200 907), Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов (168 731), против всех - 5,8% (460 484). Эти данные не сильно отличаются от цифр экзитпола. Выборы прошл