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Социум

Токаев набрал 81,3% голосов - предварительные итоги ЦИК

За него проголосовали 6 456 392 человек. Фото Медета МЕДРЕСОВА Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные итоги выборов президента. Подсчёт голосов завершился на всех избирательных участках страны и за рубежом. Так, Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов (6 456 392), Каракат Абден – 2,60% голосов (206 206), Нурлан Ауесбаев - 2,22% голосов (176 116), Жигули Дайрабаев - 3,42% голосов (271 641), Мейрам Кажыкен - 2,53% голосов (200 907), Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов (168 731), против всех - 5,8% (460 484). Эти данные не сильно отличаются от цифр экзитпола. Выборы прошл
Дана Рахметова
Токаев набрал 81,3% голосов - предварительные итоги ЦИК
За него проголосовали 6 456 392 человек.
67% составила явка на одном из избирательных участков в ЗКО
67% составила явка на одном из избирательных участков в ЗКО
Фото Медета МЕДРЕСОВА Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные итоги выборов президента. Подсчёт голосов завершился на всех избирательных участках страны и за рубежом. Так,
  • Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов (6 456 392),
  • Каракат Абден – 2,60% голосов (206 206),
  • Нурлан Ауесбаев - 2,22% голосов (176 116),
  • Жигули Дайрабаев - 3,42% голосов (271 641),
  • Мейрам Кажыкен - 2,53% голосов (200 907),
  • Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов (168 731),
  • против всех - 5,8% (460 484).
Эти данные не сильно отличаются от цифр экзитпола. Выборы прошли 20 ноября. Бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки. Самыми активными оказались жители Жетысу и Кызылординской области – явка составила свыше 81%. Наименьший интерес к выборам проявили алматинцы (менее 29%). Токаева с победой на выборах уже поздравили главы Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
выборы

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