Флешмоб в Instagram запустил известный телеведущий.
Изображение c сайта Pixabay
Казахстанский продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев ещё в июне 2020 года запустил флешмоб на своей странице в . Он опубликовал изображение казахстанского флага и призвал оставлять комментарии - чтобы побить мировой рекорд, нужно написать их более ста миллионов.
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17 октября под публикацией оставил комментарий президент Казахстана.
- Пусть наш голубой флаг развевается вечно, - написал Касым-Жомарт Токаев.
Пока пост набрал 777 тысяч комментариев.
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