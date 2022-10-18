Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Пусть наш голубой флаг развевается вечно, - написал Касым-Жомарт Токаев.

Изображение c сайта Pixabay Казахстанский продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев ещё в июне 2020 года запустил флешмоб на своей странице в. Он опубликовал изображение казахстанского флага и призвал оставлять комментарии - чтобы побить мировой рекорд, нужно написать их более ста миллионов.17 октября под публикацией оставил комментарий президент Казахстана.Пока пост набрал 777 тысяч комментариев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.