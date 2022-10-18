Флешмоб в Instagram запустил известный телеведущий. Казахстан принял председательство в СНГ c 1 января Изображение c сайта Pixabay Казахстанский продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев ещё в июне 2020 года запустил флешмоб на своей странице в
. Он опубликовал изображение казахстанского флага и призвал оставлять комментарии - чтобы побить мировой рекорд, нужно написать их более ста миллионов.
 
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17 октября под публикацией оставил комментарий президент Казахстана.
- Пусть наш голубой флаг развевается вечно, - написал Касым-Жомарт Токаев.
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