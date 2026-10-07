Токаев поздравил Путина с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и тепло поздравил его с днем рождения, пожелав успехов на посту главы государства, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и график предстоящих совместных мероприятий. Как отметили в пресс-службе Акорды, казахстанский лидер особо подчеркнул роль российского президента в развитии страны:
Президент Казахстана отметил выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России и неустанный труд во благо российского народа. Глава государства подчеркнул огромный личный вклад президента России в укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений.