Токаев поздравил Путина с днем рождения

Стороны также обсудили текущее состояние двусторонних отношений и график предстоящих совместных мероприятий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и тепло поздравил его с днем рождения, пожелав успехов на посту главы государства, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и график предстоящих совместных мероприятий. Как отметили в пресс-службе Акорды, казахстанский лидер особо подчеркнул роль российского президента в развитии страны: