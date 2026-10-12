Токаев встретил короля и королеву Бельгии в аэропорту Астаны

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту короля Бельгии Филиппа и королеву Матильду, прибывших в Казахстан с первым государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.

Борт королевской четы сопровождали истребители Военно-воздушных сил Казахстана с момента входа в воздушное пространство страны. В аэропорту гостей встретили торжественной церемонией с участием роты почетного караула и президентского оркестра. В зале прибытия глава государства провел краткую беседу с королем и королевой, выделив особую важность этой встречи для укрепления связей между странами:

- Казахстан очень рад принимать ваш визит. Вы прибыли в исключительно важный период развития нашего государства. В целом, мы успешно развиваемся, растет наша экономика. Без преувеличения можно сказать, что ваш визит придаст мощный импульс двусторонним отношениям, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ответной речи король Филипп поблагодарил президента за гостеприимство и выразил надежду на плодотворные переговоры в ходе трехдневного пребывания: