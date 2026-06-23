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Токаев встретился в Брюсселе с премьером Бельгии Бартом де Вевером

Главными темами встречи стали укрепление политического диалога, а также расширение торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами.
Варвара Тыщенко
Токаев встретился в Брюсселе с премьером Бельгии Бартом де Вевером
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Брюссель провел переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, передает пресс-служба Акорды. Главными темами встречи стали укрепление политического диалога, а также расширение торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами.

Глава государства назвал Бельгию одним из ключевых и стратегически важных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Экономическое взаимодействие между странами показывает стабильный рост. Так, за последние двадцать лет Бельгия вошла в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики, вложив около 15 млрд долларов прямых инвестиций. Объем взаимной торговли по итогам прошлого года превысил 580 млн долларов.

- В Казахстане успешно работают более 110 компаний с бельгийским капиталом, что отражает наше общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Многие известные бельгийские компании расширяют свое присутствие в нашей стране, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.  

В свою очередь премьер-министр Барт де Вевер дал высокую оценку уровню политического диалога между государствами и подтвердил глубокую заинтересованность Брюсселя в расширении этого сотрудничества.

Стороны детально обсудили запуск совместных проектов в наиболее перспективных секторах: транспорте и логистике, нефтехимии, добыче критически важных минералов, промышленности и сельском хозяйстве. Особый акцент был сделан на цифровизации, финансовом секторе, технологиях искусственного интеллекта, а также на связях в сфере науки и образования.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия Королю бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде. Президент добавил, что в Казахстане придают исключительное значение первому в истории двусторонних отношений государственному визиту Короля Филиппа, который должен состояться уже в этом году.

Также глава государства пригласил главу бельгийского правительства посетить Казахстан с официальным визитом. Барт де Вевер с благодарностью принял это приглашение. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

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