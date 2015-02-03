С 1 февраля компания «Урал-Кров-Авто Плюс» объявляет грандиозную акцию - обслуживание всех иномарок не старше 10 лет по цене гаража плюс диагностика ходовой в подарок. Подробности акции узнала корреспондент «МГ». IMG_4833 Привыкаем к качеству В связи с большим наплывом автомобилей из России в наш регион, компания «Урал-Кров-Авто Плюс» решила взять на себя заботу о «новичках» и запустила интересную акцию. - За последнее время более 30 тысяч автомобилей из российских автосалонов были куплены казахстанцами, немалое количество из них осталась именно в нашей области, - говорит технический директор Вячеслав АКИМОВ. - А значит, эти автомобили будут нуждаться в техническом обслуживании. И сейчас многие из водителей стоят на перепутье, куда обратиться за помощью: в частный гараж или сервисный центр. Возможно, в гараже ремонт и диагностика вам обойдется дешевле, но где гарантия качества? Мы же со своей стороны предлагаем не только качественные услуги, ведь у нас работают только квалифицированные специалисты, но и даем гарантию на проведенную работу, плюс комфорт. Пока ваше авто проходит осмотр, вы спокойно можете провести время в клиентской зоне за чашечкой чая. Пора привыкать к качеству. Цена и выгода Для того, чтобы показать, что получат автолюбители, если выберут для обслуживания авто именно сервисный центр «Урал-Кров-Авто Плюс», администрация компании решила провести акцию и предоставить диагностику ходовой в подарок. - Хотим, чтобы автолюбители почувствовали, что такое настоящее качественное обслуживание, - продолжает Вячеслав Борисович. - Поэтому с 1 февраля в нашем автосервисе любая иномарка не старше 10 лет может пройти обслуживание по ощутимо низкой цене и при этом получить диагностику ходовой совершенно бесплатно. Также хочется обрадовать автолюбителей и тем, что мы начали установку итальянского газового оборудования 4 поколения на все автомобили с сохранением заводской гарантии. Ранее такой услуги мы не предоставляли. Стоит отметить, что установка газового оборудования окупается уже за год. Ведь литр газа стоит в два раза дешевле бензина. Приходите к нам, устройте праздник себе и своему автомобилю. IMG_4818 IMG_4823 IMG_4831 Подробную информацию вы можете узнать по адресу: г.Уральск, ул.Шолохова, 41, автосалон «RENAULT», и по телефонам: 8 (7112) 222-700, 222-701.