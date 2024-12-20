Топ-5 ярких звёзд европейского футбола, против которых сыграет Казахстан в отборе на ЧМ-2026

Стало известно, с кем предстоит бороться сборной Казахстана в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Соперниками казахстанцев на этом пути станут:Бельгия,Уэльс,Северная МакедонияЛихтенштейн.Эти команды представляют разный уровень футбола, но практически в каждой из них выступают игроки, представляющие элитные лиги Европы — от Английской Премьер-лиги до немецкой Бундеслиги. Как сообщает Olimpbet Arena, сборной страны предстоит испытание против сильнейших европейских звезд, многие из которых уже имеют за плечами выступления на международных турнирах и игры за топ-клубы.Бреннан Джонсон (Уэль

Стало известно, с кем предстоит бороться сборной Казахстана в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Соперниками казахстанцев на этом пути станут:

Бельгия ,

Уэльс ,

, Северная Македония

Лихтенштейн.

Эти команды представляют разный уровень футбола, но практически в каждой из них выступают игроки, представляющие элитные лиги Европы — от Английской Премьер-лиги до немецкой Бундеслиги. Как сообщает Olimpbet Arena, сборной страны предстоит испытание против сильнейших европейских звезд, многие из которых уже имеют за плечами выступления на международных турнирах и игры за топ-клубы.

Бреннан Джонсон (Уэльс) — «Тоттенхэм Хотспур» (48 млн евро)

Молодой и перспективный вингер из Уэльса впервые пересечется со сборной Казахстана. В свои 23 года Джонсон уже является ключевым игроком «Тоттенхэма», куда он перешёл из «Ноттингем Форест» за 55 миллионов евро. В АПЛ он демонстрирует скорость, технику и умение находить моменты для гола. За национальную команду он провёл 33 матча и забил важные мячи в ворота таких команд, как Бельгия и Нидерланды. Хотя у него были опции выступать за Англию или Ямайку, он выбрал родину своей матери — Уэльс.

Лои Опенда (Бельгия) — «РБ Лейпциг» (60 млн евро)

Лои Опенда — взрывной и техничный нападающий, за которым следят многие топ-клубы Английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне Бундеслиги он продемонстрировал голевое чутьё, забив 24 мяча. В составе молодёжной сборной Бельгии он уже успел потрепать нервы Казахстану, дважды забивая им в 2021 году. Опенда сочетает скорость и хладнокровие, что делает его одним из главных форвардов нового поколения для «Красных дьяволов».

Ромелу Лукаку (Бельгия) — «Наполи» (30 млн евро)

Лукаку — ветеран мирового футбола с внушительным послужным списком клубов: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Рома». Несмотря на критику за нестабильные выступления, он остаётся мощным форвардом, способным решить исход матча. В 2019 году он уже забивал Казахстану в квалификации на Евро-2020, воспользовавшись своим физическим превосходством. Теперь, играя за «Наполи», Лукаку продолжает доказывать, что опыт и сила — его главные козыри.

Джереми Доку (Бельгия) — «Манчестер Сити» (65 млн евро)

Доку — одно из самых ярких открытий последних лет в европейском футболе. Вингер «Манчестер Сити» выделяется невероятной скоростью, филигранным дриблингом и умением разрывать оборону соперника. В Премьер-лиге он уже установил рекорд по количеству голевых действий за один матч среди молодых игроков, оформив пять результативных эпизодов против «Борнмута». Доку — угроза для любой защиты, и его дебют против Казахстана обещает быть зрелищным.

Кевин де Брюйне (Бельгия) — «Манчестер Сити» (45 млн евро)

Главная звезда в списке соперников Казахстана — несомненно, Кевин де Брюйне. Один из лучших полузащитников современности, мастер пасов и лидер «Манчестер Сити», завоевавший множество трофеев. Его филигранные ассисты и видение поля — уровень, к которому стремятся многие. В отборе на Евро-2020 он уже играл против Казахстана, оставив свой след в том матче. Несмотря на возраст и намёки на завершение карьеры в сборной, де Брюйне остаётся ключевой фигурой для бельгийской команды.

Эти футболисты станут одними из главных испытаний для сборной Казахстана на пути к чемпионату мира 2026 года.