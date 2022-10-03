Новички на рынке Forex часто задаются вопросом, кому можно доверять. Начинающие трейдеры беспокоятся о конфиденциальности личных данных и безопасности своих денег, поэтому важно выбрать надежного брокера.
Брокер — это посредник между валютным рынком и трейдером.
Основные критерии выбора брокера:
На рынке не так много компаний, соответствующих этим критериям. Одна из них — Bullfighters.
Преимущества брокерской компании Bullfighters
Компания начала свою деятельность в 2010 году. Ее миссия — предоставлять лучшие торговые условия и инструменты для трейдеров Forex и криптовалют.
Многолетний опыт работы управленческой команды Bullfighters в трейдинге (более 20 лет) подтверждает, что прибыльная торговля на Forex вполне реальна.
Основные причины, по которым опытные брокеры выбирают Bullfighters:
Компания предлагает индивидуальные решения для розничных и корпоративных клиентов.
Брокер использует инновационные технологии, обеспечивая все необходимое для удобства своих клиентов. Каждый трейдер получает торговый счет, полностью соответствующий всем его потребностям.
Bullfighters предоставляет широкий спектр торговых инструментов — более 60 валютных пар, CFD, спотовые металлы, а также 180 CFD.
Учебный центр компании дает трейдерам возможность получить весь багаж знаний, необходимый для успешного трейдинга.
Брокер предлагает различные инвестиционные программы, например Invest и PAMM, которые подойдут трейдерам с разным уровнем опыта в торговле. Программа Company Partners от Bullfighters дает инвесторам замечательную возможность стать партнерами компании.
Инвестиции клиентов находятся в абсолютной безопасности, поскольку изолированы от оборотных средств брокера и размещены в банках высшего уровня Европейского Союза. Компания не использует средства клиентов в собственных целях, поскольку это непрофессионально и противоречит ее ценностям.
Информация, полученная от клиентов, хранится и обрабатывается на серверах, которые защищены надежными современными системами безопасности.
Компания Bullfighters постоянно растет и совершенствуется, в результате чего сегодня является всемирно известной торговой маркой, которой доверяют профессиональные трейдеры по всему миру.
Успех с Bullfighters — это получение максимальной прибыли и стабильное улучшение результатов.
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