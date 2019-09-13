Судья Кайрат Утешев объяснил, почему был вынесен обвинительный приговор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
12 сентября в специализированном межрайонном суде был вынесен обвинительный приговор
шести казахстанцам, которые обвиняются в незаконной транспортировке нефтепродуктов из России. Подсудимым было назначено от 6 до 8 лет лишения свободы. Одного подсудимого - Бакытжана Жакатаева - суд приговорил к ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев. Однако родственники осужденных заявили, что не согласны с таким вердиктом судьи и в обязательном порядке будут обжаловать решение суда. Они утверждают, что обвиняемых судили не по уголовному закону, а по международному соглашению.
– Наши дети работали честно, строили дороги, платили исправно налоги. За что их осудили? Неужели предпринимательство в нашей стране под запретом? Как судьи и прокуроры могут смотреть нам в глаза? Ведь они губят народ, вместо того, чтобы защищать нас. Где правосудие? Мы однозначно не согласны с решением судьи и пойдем дальше до тех пор, пока не вынесут справедливое решение и наших детей не оправдают, - заявили родственники.
Позже судья Кайрат Утешев объяснил, что послужило причиной такому решению.
– Существует межправительственное соглашение между Россией и Казахстаном. На момент совершения преступления действовало соглашение, и президентом РК был подписан закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами РК и РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан". Согласно данному протоколу, нефть и нефтепродукты запрещено вывозить из России и ввозить на территорию Казахстана. Битум в том числе нельзя вывозить из России и ввозить в нашу страну. 5 сентября 2017 года в Уральске были задержаны пять автомашин с битумом, на месте были изъяты образцы, и лабораторные исследования показали, что в цистернах находился битум. Водители предоставили документы, выданные российской фирмой "Номад Инвест", руководителем которой являлся Тимур Калиев в адрес ТОО "Сандекс" Кайрата Намазбаева. В этих сопроводительных документах указано, что в машинах перевозится РБВ (резино битумное вяжущее
- прим. автора). Во время доследственной проверки было установлено, что контрагентам фирмами Намазбаева поставлялся не РБВ, а битум. Ввозился в Казахстан он как РБВ, а продавался как битум, - рассказал судья Кайрат Утешев.
По словам судьи, битум реализовывался через несколько ТОО, директора которых были номинальными (фиктивными - прим. автора).
– Фактически всеми этими ТОО управлял Намазбаев. Все покупатели говорят, что они покупали именно битум. У суда возник вопрос, почему компетентные органы не сообщили об этом факте РФ. Но те, доказательства, которые были собраны в Казахстане в полном объеме, доказали вину подсудимых. Но наши компетентные органы готовят уведомление для того, чтобы сообщить российским органам, и не факт, что они не возбудят еще одно уголовное дело по контрабанде. Это дело расследовал КНБ, потому что был признак транснациональной преступной группы, но на суде это подозрение было снято, - добавил Кайрат Утешев.
Напомним,
в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривал дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны
с выводами обвинения и просили суд оправдать их. 29 января они были осуждены и приговорены
к различным срокам - от 5 до 10 лет. 23 апреля апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела дело и выявила существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим обвинительный приговор суда первой инстанции был отменен
. После завершения судебных разбирательств прокурор попросил для подсудимых до 16 лет лишения свободы
. В своем последнем слове подсудимый Тимур Калиев попросил президента России вмешаться в данном дело.
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