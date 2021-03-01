Иллюстративное фото из архива "МГ" «АО «НК «КазАвтоЖол» обещает расширить двухполосную автотрассу в Атырауской области. До расширения платная дорога Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана продолжит оставаться бесплатной для владельцев легковых автомобилей. В Атырау, Бейнеуском, Жылыойском и Макатском районах Атырауской области прошли общественные слушания по вопросу внедрения открытой системы взимания платы на участке Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана. По итогам слушаний жители области поддержали планы компании «КазАвтоЖол» по развитию в регионе сети платных автотрасс, но с некоторыми оговорками. – Активнее всего местное население поднимало проблему высокой аварийности на дорогах области. По их мнению, причиной сложной дорожной ситуации является недостаточная ширина транспортных артерий региона. Поэтому на каждой встрече обсуждался вопрос расширения дорог республиканского значения до четырех полос, - отметили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол". Представители нацкомпании заявили, что дороги Атырауской области, на которых будет вводиться открытая система платности, относятся ко второй и третьей техническим категориям. Но в ближайшем будущем их планируется перевести на первую категорию. Соответственно, трассы заимеют по две полосы в каждом направлении. По словам руководителя пресс-службы «КазАвтоЖола» Диаса Ахметшарипа, пока на платном участке Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана за проезд будут платить только за грузовики. – В настоящее время ставки еще не утверждены, они будут рассчитываться исходя из грузоподъемности. Но могу сказать, что в Казахстане по сравнению с другими странами самый минимальный размер ставки. К тому же на трассах второй и третьей категорий владельцы легкового транспорта освобождены от оплаты, - отметил Диас Ахметшарип. По итогам общественных слушаний, от населения поступили такие просьбы, как расширение республиканских дорог до четырех полос, установка автомоек для грузовых авто, столбов освещения, ограждений от скота и устройств для поддержания сотовой связи и интернета на участке Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана. Жители области также попросили ввести льготные абонементы для транспорта коммунальных учреждений и грузовых автомобилей массой до пяти тонн, принадлежащих местным жителям и ввести светоотражающие бирки для сельхозживотных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.