Сегодня, 6 февраля, на базе областной многопрофильной клинической больницы ЗКО состоялась встреча уральских врачей с профессором, травматологом-ортопедом Андреем КАЗАНЦЕВЫМ. operaciya Российский светила проведет несколько уникальных операций на тазовом корпусе пациентов хирургического отделения. Одной из его пациенток сегодня станет 29-летняя Жанна. - Пациентка поступила к нам в конце января, - говорит ее лечащий врач, травматолог Берик РЫСБАЕВ. -  Девушка была переведена из Бурлинской ЦРБ, куда была доставлена 17 декабря прошлого года после дорожно-транспортного происшествия. На сегодняшний день ей предстоит очень сложная операция, которую как раз будет проводить московский доктор. Со слов лечащего врача девушки, Жанне уже было проведено две операции в экстренном порядке еще в Бурлинской центральной больнице. Как оказалось, машина, в которой Жанна ехала в качестве пассажира, столкнулась с другой иномаркой в 20 километрах от города Аксая.  После столкновения девушку буквально зажало «в тиски» и в таком положении она находилась около полутора часов. С множественными переломами и внутренним кровотечением девушку направили в Бурлинскую ЦРБ и только в январе смогли перевести в областную клиническую больницу. Сейчас Жанна ожидает встречи с травматологом Казанцевым. У нее большие надежды, что доктор сможет поставить ее на ноги. Диагноз девушки действительно не утешительный, у Жанны сочетанная травма, закрытый разрыв крестцово-повздошного сочленения таза слева со смещением, закрытый перелом лонной и седалищных костей таза справа и слева со смещением. В эти дни Андрей КАЗАНЦЕВ проведет еще несколько операций на тазовом корпусе других пациентов. Стоит отметить, что операции оплачиваются из бюджета областной клинической больницы.