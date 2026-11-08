Трехлетний мальчик провел двое суток в лесу среди медведей

В январе 2019 года в американском штате Северная Каролина пропал трёхлетний Кейси Хэтэуэй. Мальчик играл с другими детьми возле дома своей бабушки, однако в какой-то момент исчез из поля зрения взрослых, передает МойГород.

Когда родственники заметили его отсутствие, они начали поиски, но ребёнка нигде не было. Вскоре к операции подключились сотни спасателей, полицейских и добровольцев. Мальчика обнаружили только спустя более чем двое суток — мокрым, замёрзшим, но живым. Всё это время он провёл в лесу при низкой температуре и под проливным дождём.

Исчезновение во время игры

22 января 2019 года Кейси находился в доме своей бабушки в городе Эрнуль, штат Северная Каролина. В какой-то момент он вышел на улицу поиграть вместе с другими детьми. Однако вскоре остальные вернулись домой, а трёхлетнего мальчика с ними не было.

Родственники сначала пытались найти ребёнка самостоятельно. Они обследовали ближайшую территорию, звали его по имени и проверяли места, где он мог спрятаться. Но поиски не принесли результата. Вскоре семья обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали масштабную поисковую операцию. К ней присоединились спасатели, военнослужащие, добровольцы и кинологи. Территорию вокруг дома обследовали пешком, использовали поисковых собак и вертолёты.

Фото © Twitter/Alyssa Paige Godwin

Ситуация вызывала серьёзное беспокойство: ребёнок был слишком маленьким, чтобы самостоятельно ориентироваться в лесу, а погодные условия становились всё опаснее.

Две ночи в холодном лесу

В те дни в Северной Каролине установилась холодная погода. Температура опускалась почти до нуля, шли сильные дожди, а лесная местность была густо покрыта растительностью. Для трёхлетнего ребёнка, оказавшегося без тёплой одежды и укрытия, такие условия представляли серьёзную угрозу.

Поисковики обследовали окрестности, но долго не могли обнаружить никаких следов Кейси. С каждым часом вероятность того, что мальчик самостоятельно найдёт дорогу домой, становилась всё меньше.

По оценкам полиции, ребёнок провёл в лесу более 55 часов. За это время он пережил две ночи под открытым небом, холод и проливной дождь. Родственники и спасатели продолжали надеяться, что мальчик сумел найти какое-нибудь укрытие и дождаться помощи.

Поиски осложнялись густыми зарослями, болотистыми участками и сложным рельефом. Кроме того, из-за погодных условий передвигаться по лесу было непросто даже взрослым.

Детский плач, который услышала случайная прохожая

24 января поиски наконец принесли результат. Женщина, находившаяся неподалёку от места исчезновения мальчика, сообщила спасателям, что слышала детский плач из леса. Она рассказала об этом сотрудникам полиции, после чего поисковая группа направилась в указанном направлении.

Спасатели начали обследовать заросли и вскоре сами услышали голос ребёнка. Звуки доносились из труднодоступного участка леса. Когда поисковики добрались до источника шума, они обнаружили Кейси, запутавшегося в колючих кустарниках.

Фото © Twitter/Alyssa Paige Godwin

Мальчик был мокрым, замёрзшим и сильно испуганным, но находился в сознании. Спасатели немедленно вынесли его из леса и передали медикам.

После обнаружения ребёнка доставили в больницу для обследования. К счастью, серьёзных травм у него не обнаружили. Врачи оценили его состояние как хорошее, учитывая обстоятельства, в которых он оказался.

Рассказ о медведе в лесу

После возвращения домой Кейси рассказал близким необычную историю. По его словам, всё время, пока он находился в лесу, рядом с ним был медведь. Мальчик утверждал, что животное не причинило ему вреда и даже составляло ему компанию.

Этот рассказ быстро распространился в американских и зарубежных СМИ. Однако полиция не подтвердила присутствие медведя рядом с ребёнком. Поэтому неизвестно, действительно ли мальчик встретил дикое животное или его слова были результатом детского воображения и пережитого стресса.

Для семьи главным было то, что поиски завершились благополучно. Родственники поблагодарили спасателей и всех добровольцев, которые участвовали в операции.

История трёхлетнего Кейси Хэтэуэя стала примером невероятного спасения. Маленький ребёнок провёл более двух суток в холодном лесу, пережил две ночи под открытым небом и дождался помощи. Его обнаружили благодаря случайно услышанному плачу — звуку, который в итоге помог завершить поиски и вернуть мальчика домой.