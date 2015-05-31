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Происшествия Социум

Три этажа обрушилось в многоэтажном доме в Атырау (видео)

В Атырау 31 мая обрушилось три этажа пятиэтажного общежития семейного типа, которое расположено по адресу: улица Баймуханова, дом 39. Вначале обвалились два этажа, а потом рухнул третий, сообщает "Мунайлы Астана". В этом общежитии насчитывается сто комнат, но точное число проживавших там жильцов неизвестно никому – дом не обслуживается КСК , многие комнаты сдавались в аренду. Как сообщили в областном департаменте ЧС, в первой половине дня поступило сообщение от жильцов, что на одной из стен здания появилась трещина. Как только в экстренном порядке из дома было эвакуировано несколько десятков ч
Marat
Три этажа обрушилось в многоэтажном доме в Атырау (видео)
В Атырау 31 мая обрушилось три этажа пятиэтажного общежития семейного типа, которое расположено по адресу: улица Баймуханова, дом 39. Вначале обвалились два этажа, а потом рухнул третий, сообщает "Мунайлы Астана"
rabota
rabota
 В этом общежитии насчитывается сто комнат, но точное число проживавших там жильцов неизвестно никому – дом не обслуживается КСК , многие комнаты сдавались в аренду. Как сообщили в областном департаменте ЧС, в первой половине дня поступило сообщение от жильцов, что на одной из стен здания появилась трещина. Как только в экстренном порядке из дома было эвакуировано несколько десятков человек, обрушились два этажа в той части здания, где были расположены санузлы.А еще какое-то время рухнул и третий этаж. Как заверили в департаменте ЧС, жертв и пострадавших нет. Эвакуированных жильцов сейчас временно разместили в общежитии одного из предприятий. Представителями акимата и чрезвычайных служб разыскиваются владельцы комнат, уточняется точное число всех проживавших там людей. Более полную информацию о произошедшем официальные органы предоставят завтра, в понедельник. На данный момент здание оцеплено.
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 pPEGI8y1WtM Видео предоставлено очевидцами Фото с сайта M-astana.kz   
ЧП

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