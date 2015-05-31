Три этажа обрушилось в многоэтажном доме в Атырау (видео)

В Атырау 31 мая обрушилось три этажа пятиэтажного общежития семейного типа, которое расположено по адресу: улица Баймуханова, дом 39. Вначале обвалились два этажа, а потом рухнул третий, сообщает "Мунайлы Астана". В этом общежитии насчитывается сто комнат, но точное число проживавших там жильцов неизвестно никому – дом не обслуживается КСК , многие комнаты сдавались в аренду. Как сообщили в областном департаменте ЧС, в первой половине дня поступило сообщение от жильцов, что на одной из стен здания появилась трещина. Как только в экстренном порядке из дома было эвакуировано несколько десятков ч