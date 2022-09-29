Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации единой справочной службы 109, сегодня, 29 сентября, в городских электрических сетях произошло аварийное отключение. Без электричества остались жители сразу трёх микрорайонов - это 6-й, 7-й и 9-й. Всего 1 679 абонентов. На месте работает аварийная бригада. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.