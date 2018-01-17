Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, за прошедший год спасателями было осуществлено 60 выездов на поисково-спасательные работы. -27 выездов пришлось на дорожно-транспортные происшествия, - отметили в ДЧС ЗКО. По словам руководителя оперативно-спасательного отряда Аскара КИЛИШЕВА, в прошлом году им пришлось гораздо реже выезжать на различные несчастные случаи и происшествия бытового характера, чем в 2016 году. - Это связано с тем, что жители города стали больше соблюдать элементарные правила безопасного поведения в быту, - пояснил Аскар КИЛИШЕВ. Стоит отметить, что за прошлый год спасателям удалось предотвратить три попытки суицида.