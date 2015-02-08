В ДТП в Атырауской области погибли три человека, сообщает местное издание "Ак Жайык". Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали граждане Украины. Фото прислано очевидцем ДТП Фото прислано очевидцем ДТП Авария произошла 7 февраля на автомобильной трассе Кульсары - Атырау. О подробностях дорожно-транспортного происшествия изданию рассказал заместитель прокурора Жылыойского района Атырауской области Жанибек Каражанов. По словам представителя правоохранительных органов, ДТП в Атырауской области произошло в 16 часов 30 минут на 44-м километре трассы. На указанном участке дороги допустили лобовое столкновение грузовик марки Mercedes с алматинскими номерами и минивэн Toyota Previa  с украинскими номерами. Находившиеся в минивэне трое гражданин Украины погибли на месте. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается.