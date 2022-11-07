Трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах - Токаев

Примечательно, что сказал это президент на встрече с общественностью Мангистауской области. Фото "Борт №1" в Telegram Глава государства отметил, что в регионе часто возникают трудовые конфликты. - Трудовые конфликты и споры должны решаться строго в рамках законодательства. Нужно активно привлекать независимые профсоюзы... Трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь. Отрадно, что подобные вопросы в Мангистау решаются путем конструктивного диалога, - сказал президент. По словам Касыма-Жомарта Токаева, главная задача – урегулиро