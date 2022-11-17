Труп мужчины обнаружили в гостиничном номере Уральска

В убийстве призналась 28-летняя женщина, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Утром 16 ноября в полицию сообщили об убийстве мужчины в одной из гостиниц города. Вместе с телом 35-летнего постояльца в номере находилась 28-летняя женщина. Она сразу дала признательные показания. - С подозреваемой проведена проверка и уточнение показаний на месте. По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, - рассказали правоохранители. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Мы дорожим каждым нашим подпис