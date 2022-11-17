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Происшествия

Труп мужчины обнаружили в гостиничном номере Уральска

В убийстве призналась 28-летняя женщина, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Утром 16 ноября в полицию сообщили об убийстве мужчины в одной из гостиниц города. Вместе с телом 35-летнего постояльца в номере находилась 28-летняя женщина. Она сразу дала признательные показания. - С подозреваемой проведена проверка и уточнение показаний на месте. По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, - рассказали правоохранители. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Мы дорожим каждым нашим подпис
Арайлым Усербаева
Труп мужчины обнаружили в гостиничном номере Уральска
В убийстве призналась 28-летняя женщина, передаёт Polisia.kz.
20 детей пропали в Атырауской области
20 детей пропали в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Утром 16 ноября в полицию сообщили об убийстве мужчины в одной из гостиниц города. Вместе с телом 35-летнего постояльца в номере находилась 28-летняя женщина. Она сразу дала признательные показания.
- С подозреваемой проведена проверка и уточнение показаний на месте. По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, - рассказали правоохранители.
Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
убийство гостиница

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