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Социум

Туканы появились в зоопарке Алматы

Птицы прибыли из Еревана. Изображение с сайта Pixabay Администрация зоопарка сообщила о новых обитателях. Пара белогрудых двухлетних туканов приехала из Еревана. Полюбоваться ими гости зоопарка могут в Доме птиц. - Туканы сразу же обосновались у себя в вольере, подружились с киперами, которые за ними ухаживают, и сразу же стали всеобщими любимчиками. Хотя, конечно, мы любим всех наших подопечных. В рационе туканов бананы, апельсины, мыши, яйца, - рассказали в зоологическом парке. Живут туканы до 20 лет. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматинский зоопарк (@almatyzoo) Мы до
Дана Рахметова
Туканы появились в зоопарке Алматы
Птицы прибыли из Еревана.
Туканы появились в зоопарке Алматы
Туканы появились в зоопарке Алматы
Изображение с сайта Pixabay Администрация зоопарка сообщила о новых обитателях. Пара белогрудых двухлетних туканов приехала из Еревана. Полюбоваться ими гости зоопарка могут в Доме птиц.
- Туканы сразу же обосновались у себя в вольере, подружились с киперами, которые за ними ухаживают, и сразу же стали всеобщими любимчиками. Хотя, конечно, мы любим всех наших подопечных. В рационе туканов бананы, апельсины, мыши, яйца, - рассказали в зоологическом парке.
Живут туканы до 20 лет.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Публикация от Алматинский зоопарк (@almatyzoo)

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Алматы зоопарк

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