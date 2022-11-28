Туканы появились в зоопарке Алматы

Птицы прибыли из Еревана. Изображение с сайта Pixabay Администрация зоопарка сообщила о новых обитателях. Пара белогрудых двухлетних туканов приехала из Еревана. Полюбоваться ими гости зоопарка могут в Доме птиц. - Туканы сразу же обосновались у себя в вольере, подружились с киперами, которые за ними ухаживают, и сразу же стали всеобщими любимчиками. Хотя, конечно, мы любим всех наших подопечных. В рационе туканов бананы, апельсины, мыши, яйца, - рассказали в зоологическом парке. Живут туканы до 20 лет. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматинский зоопарк (@almatyzoo) Мы до