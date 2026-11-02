Туман и тепло до +15 градусов: прогноз погоды в ЗКО на 3 ноября

Жителей западного Казахстана ожидает переменная облачность без осадков, однако в некоторых областях прогнозируются туманы и ночные заморозки.

Как сообщают синоптики, в Западно-Казахстанской области и Уральске ночью и утром 3 ноября ожидается туман. Прогнозируется переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °C, днем +13…+15 °C.

В Атырауской области и городе Атырау синоптики обещают переменную облачность, осадки не предвидятся. Ветер 2-7 м/с. Ночная температура составит +2…+4 °C, днем - до +15…+17 °C.

В Мангистауской области и Актау также сохранится переменная облачность без осадков при умеренном ветре 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 °C, днем +19…+21 °C.

В Актюбинской области и Актобе ожидается ясная и солнечная погода без осадков, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер составит 1.6 м/с. Ночью ударят заморозки до -5…-7 °C, а днем температура составит +10…+12 °C.