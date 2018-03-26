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Происшествия Социум

У пострадавшей в аварии в ЗКО пропали деньги и банковские карты

В больнице ЗКО до сих пор остаются пострадавшие в крупном ДТП, которое произошло на трассе Уральск-Атырау 21 марта, сообщает Tengrinews.kz. В результате лобового столкновения одна из машин загорелась. 28-летняя Гаухар Мухамбетьярова, которая находится на третьем месяце беременности, лежит сейчас в отделении нейрохирургии областной клинической больницы. Женщина в этот день выехала вместе с пятилетним сыном на УЗИ-обследование. Сейчас она госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки. - Нас было четверо в автомобиле "ВАЗ-21099". С водителем ехала его престарелая м
gorod
У пострадавшей в аварии в ЗКО пропали деньги и банковские карты
В больнице ЗКО до сих пор остаются пострадавшие в крупном ДТП, которое произошло на трассе Уральск-Атырау 21 марта, сообщает Tengrinews.kz.
В результате лобового столкновения одна из машин загорелась. 28-летняя Гаухар Мухамбетьярова, которая находится на третьем месяце беременности, лежит сейчас в отделении нейрохирургии областной клинической больницы. Женщина в этот день выехала вместе с пятилетним сыном на УЗИ-обследование. Сейчас она госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки. - Нас было четверо в автомобиле "ВАЗ-21099". С водителем ехала его престарелая мать. Она погибла в катастрофе. Дворники у машины не работали. Водитель часто останавливался, выходил из машины и что-то пил. После сильного удара я потеряла сознание ничего не помню. Сын с переломом бедра лежит в детской областной больнице. После аварии у меня пропали сережки, наличные деньги в сумме 35 тысяч тенге и банкоматные карточки, - рассказала Гаухар Мухамбетьярова. В областной детской больнице отметили, что после ДТП к ним поступили двое детей диагнозом "перелом бедра". - Оба мальчика находятся в состоянии средней тяжести. Им сделали операции. Прогноз - они будут находиться на лечении в течение 14 дней, - сообщил заместитель директора областной детской больницы Александр Гехман. В управлении здравоохранения сообщили, что в ДТП пострадали 9 человек. - 79-летняя женщина умерла до приезда скорой помощи. Трое человек обратились в Акжайыкскую районную больницу, двое из них госпитализированы. Из пяти человек, которые обратились в областную клиническую больницу, один прооперирован. Состояние стабильное, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова. В полиции отметили, что виновником аварии стал водитель авто "ВАЗ-21099". При совершении обгона на трассе Уральск-Атырау он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомашиной марки Daewoo Nexia. Напомним, 21 марта в 16.30 недалеко от посёлка Богатск Акжайыкского района столкнулись «Нексия» и "ВАЗ-21099". В ДТП пострадали 9 человек и 1 женщина скончалась до приезда скорой помощи.
ДТП

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