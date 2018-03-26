У пострадавшей в аварии в ЗКО пропали деньги и банковские карты

В больнице ЗКО до сих пор остаются пострадавшие в крупном ДТП, которое произошло на трассе Уральск-Атырау 21 марта, сообщает Tengrinews.kz. В результате лобового столкновения одна из машин загорелась. 28-летняя Гаухар Мухамбетьярова, которая находится на третьем месяце беременности, лежит сейчас в отделении нейрохирургии областной клинической больницы. Женщина в этот день выехала вместе с пятилетним сыном на УЗИ-обследование. Сейчас она госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки. - Нас было четверо в автомобиле "ВАЗ-21099". С водителем ехала его престарелая м