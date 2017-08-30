John Deere"

Как рассказал управляющий КХ «Тулпар» Марат ГАЙНУЛИН, он работает в этом хозяйстве около четырех лет, а открыто оно было еще в 1996 году. - Мы занимаемся земледелием. Выращиваем пшеницу и подсолнечник. Засеваем озимые и яровые сорта. В этом году посеяли три тысячи озимых и тысячу яровых, две тысячи подсолнечника и столько же остается паров – участок земли, которую не засевают один год, а оставляют для того, чтобы она отдохнула. После сбора урожая продукцию мы отвозим на элеваторы. У нас работает 25 человек. Начинается работа в 7 утра и в 6 вечера мы приезжаем обратно с полей. Проезд, питание для рабочих бесплатно. Да и заработная плата радует, разнорабочие получают по 100 тысяч тенге в месяц. А специалисты - по 200 тысяч тенге. После уборки выдается по три тонны отходов каждому, тоже своего рода помощь в сельском хозяйстве. После окончания сезонной работы все рабочие привечены на зимний период на базу ТОО «Автокомбинат» в городе Уральск. В нашем хозяйстве имеется в основном вся сельхозяйственная передовая техника фирмы ", - рассказал управляющий КХ «Тулпар». Марат ГАЙНУЛИН отметил, что государство оказывает помощь при посевной. Выделяются субсидии на солярку и гербициды. - В этом году государственные деньги была потравлена саранча, - отметил Марат ГАЙНУЛИН . Между тем, в крестьянское хозяйство "Тулпар" на работу привлечены все жители села Новая жизнь Теректинского района. - В основном это молодежь. К примеру, есть совсем юные кадры. 18-летний студент приезжает и работает на комбайне ". Развитие нашей организации не стоит на месте, мы шагаем вперед, но есть и некоторые недостатки. С такими ресурсами нашей республики нам не хватает земли. Есть и хозяйства, которые берут в аренду и бесцельно держат землю десятилетиями, земля просто простаивает. Так лучше бы мы на этой земле еще больше выращивали и производили, еще и создавали новые рабочие места, - отметил Марат ГАЙНУЛИН .