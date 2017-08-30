Согласно Закону РК «Сельскохозяйственный потребительский кооператив» от 21 июля 1999 года в 2015 году в 15 сельских округах образовалось 17 кооперативов, количество членов кооператива 205 человек и на 911 товарного маточного поголовья было закуплено 33 племенных быка мясного направления для ведения работ по породному преобразованию КРС. 29 октября 2015 года вступил в силу Закон «О сельскохозяйственных кооперативах». В связи с изменениями Закона 8 кооперативов прошли перерегистрацию в органаюх Юстиции и были зарегистрированы как сельскохозяйственные кооперативы и продолжают работу. Остальные 9 кооперативов не прошли перерегистрацию и прекратили деятельность. Согласно приказу Министра сельского хозяйства № 295 от 14.07.2017 года «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» одним из критериев является количество членов кооператива не менее 20 человек. В данный момент открывшиеся кооперативы соответствуют критериям правил и количество членов кооператива составляет 20 человек.

В этом году по Теректинскому району зарегистрировано и действует 14 сельскохозяйственных кооперативов. Из них восемь кооперативов прошли перерегистрацию и шесть кооперативов создались в этом году. Как рассказали в отделе сельского хозяйства Теректинского района, в этом году в Подстепновском сельском округе завершено строительство коровника на 100 голов, владельцем которого является представитель сельскохозяйственного кооператива «Адал» Канат ДАКЕШЕВ. - Помимо того, что в этом году в сельскохозяйственном кооперативе было завершено строительство коровника, еще было закуплено доильное оборудование, с помощью которого ежедневно идет реализация 400 литров молока в АО «Береке». В будущем планируется на базе кооператива установить модульный танкер – охладитель и построить цех по переработке молока, - рассказали в отделе сельского хозяйства Теректинского района. Стоит отметить, что до конца этого года также планируется строительство убойного модульного пункта мощностью от 5 до 15 голов в сутки, переоснащение убойной площадки в селе Юбилейное с приобретением рефрижератора мощностью 3 тонны. В отделе сельского хозяйства Теректинского района рассказали, что в развитии сельского хозяйства немаловажна поддержка от государства и какие являются наиболее эффективные государственные программы по кредитованию населения. - В первую очередь - это программа «Береке» - откорм сельскохозяйственных животных для дальнейшего получения сельскохозяйственной продукции. Программа «Ырыс» на приобретение КРС молочного направления. Программа «Ынтымак» для сельскохозяйственных кооперативов на приобретение оборудования или техники, - отметили в отделе сельского хозяйства Теректинского района.