В церемонии открытия сквера приняли участие жители микрорайона и аким области Бердыбек САПАРБАЕВ. Глава региона поздравил актюбинцев с Днем Конституции и открытием нового места досуга. - В этом прекрасном парке жители города смогут гулять, отдыхать, заниматься спортом, проводить время с семьей. И это только начало нашей работы по озеленению и облагораживанию города. Наша мечта – сделать Актобе одним из красивейших городов Казахстана, - сказал аким области. Также глава региона обратился к жителям с просьбой бережно относиться к общественному имуществу, соблюдать чистоту и порядок. В свою очередь жители микрорайона выразили благодарность руководству области за активное развитие спортивной и детской инфраструктуры, создание новых мест досуга для горожан. Новый сквер расположился вдоль ул.Богенбай батыра, его длина составляет 300 метров. Здесь дополнительно высажено 60 деревьев, положена дорожка из брусчатки, установлены скамейки, фонари, беседка, шахматная и спортивная площадки для детей и взрослых, а также фонтан в виде водопада. В планах увеличить длину сквера до 1 км. Проект реализован управлениями индустриально-инновационного развития и предпринимательства за счет спонсорских средств промышленных предприятий области. Рядом со сквером расположились футбольное поле и детская спортивная площадка, построенные в рамках сотрудничества акимата Актюбинской области и Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». В текущем году в регионе по данной программе планируется установить 7 спортивных и детских игровых площадок, оснастить 50 школ спортивным инвентарем и 4 школы-интерната коррекционным оборудованием. Также аким области ознакомился с ходом строительства сквера финансистов и экономистов, расположенного на территории 3 тысячи квадратных метров. Здесь уже высажено 100 деревьев, установлены спортивные площадки для занятий стритболом и воркаутом, а также символическая архитектурная форма в виде «100 тенге».