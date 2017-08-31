Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, инвентаризация земель проходит без вмешательства в предпринимательскую деятельность. - В рамках прокурорского проекта без вмешательства в предпринимательскую деятельность путем анализа сведений об урожайности, полученных субсидиях, сельхозтехнике, работниках, поголовья скота и оплаченных налогов проведена полномасштабная инвентаризация земель сельхозназначения. В результате установлен 331 неиспользуемый земельный участок общей площадью 123,1 тысячи гектаров, из которых 237 участков общей площадью 1992 гектара уже возвращены государству, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

По итогам полугодия наблюдается увеличение площади засеянных земель на 14,6 тысяч га, 40 предпринимателей вновь приступили к освоению земель. По сравнению с прошлым годом в Зеленовском районе число крестьянских хозяйств увеличилось на 18%.