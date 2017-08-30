29 августа в ходе очередного заседания акимата Атырауской области был одобрен проект стимулирующих выплат для спортсменов. Отныне спортсмены, завоевавшие призовые места на международных и республиканских чемпионатах, будут получать ежемесячные стимулирующие выплаты. Размер выплат зависит от престижности выигранного турнира. К примеру, победителям олимпийских игр ежемесячно из местного бюджета будет выплачиваться 700 тысяч тенге, а золотым медалистам чемпионата Казахстана – 200 тысяч. - Мы составили систему стимулирующих выплат для того, чтобы мотивировать спортсменов занимать призовые места и удержать их в спорте. Бывают случаи, когда перспективные молодые спортсмены занимают призовые места, показывают хорошие результаты, но не идут в профессиональный спорт, потому что перед ними возникает необходимость зарабатывать деньги, кормить свою семью, - рассказал Азамат Бекет. – Отныне за спортивные достижения будут выплачиваться деньги по всем возрастным категориям, в том числе и победителям юношеских чемпионатов, также предусмотрены средства для выплат спортсменам с ограниченными возможностями, которые показывают результаты на паралимпийских играх. Помимо этого, премии будут выплачиваться и тренерам чемпионов в размере 50% от гонорара его воспитанника. Глава региона поддержал эту инициативу, отметив, что данный шаг поможет привлечь к занятию спортом детей. Стоит отметить, что получать ежемесячные премии будут только действующие чемпионы, это станет стимулом для них защищать свой титул.