У школьницы выявили туберкулез в открытой форме в Актобе

В Актобе у семиклассницы выявили туберкулез в открытой форме, пишет "Диапазон". Иллюстративное фото с сайта www.matritca.kz По словам медсестры средней школы №15 Динары Мамбетовой, в учебном заведении уже проверяют учеников и учителей, других заболевших нет. Как рассказали в школе, в январе девочка обратилась к врачу с кашлем и температурой. Ей назначили лечение, состояние улучшилось, потом она снова заболела. 11 марта девочка обратилась в поликлинику, ее направили на рентген и выявили туберкулез. Заболевшая девочка из малообеспеченной семьи. Главврач тубдиспансера Ерлан Татимов заявил: "Девоч