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Социум

У школьницы выявили туберкулез в открытой форме в Актобе

В Актобе у семиклассницы выявили туберкулез в открытой форме, пишет "Диапазон". Иллюстративное фото с сайта www.matritca.kz По словам медсестры средней школы №15 Динары Мамбетовой, в учебном заведении уже проверяют учеников и учителей, других заболевших нет. Как рассказали в школе, в январе девочка обратилась к врачу с кашлем и температурой. Ей назначили лечение, состояние улучшилось, потом она снова заболела. 11 марта девочка обратилась в поликлинику, ее направили на рентген и выявили туберкулез. Заболевшая девочка из малообеспеченной семьи. Главврач тубдиспансера Ерлан Татимов заявил: "Девоч
Marat
У школьницы выявили туберкулез в открытой форме в Актобе
В Актобе у семиклассницы выявили туберкулез в открытой форме, пишет "Диапазон".
Иллюстративное фото с сайта www.matritca.kz
Иллюстративное фото с сайта www.matritca.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.matritca.kz По словам медсестры средней школы №15 Динары Мамбетовой, в учебном заведении уже проверяют учеников и учителей, других заболевших нет. Как рассказали в школе, в январе девочка обратилась к врачу с кашлем и температурой. Ей назначили лечение, состояние улучшилось, потом она снова заболела. 11 марта девочка обратилась в поликлинику, ее направили на рентген и выявили туберкулез. Заболевшая девочка из малообеспеченной семьи. Главврач тубдиспансера Ерлан Татимов заявил: "Девочка жила в дачном коллективе "Пенсионер" на Оторвановке. Семья многодетная. Мама с двумя дочками жила здесь, отец с четырьмя детьми - в Аральске. Специалисты ходили к ним. Условия ужасные, живут в землянке. Вторую девочку отправляем в "Чайку" (Актюбинский областной детский костно-туберкулезный санаторий - Прим.ред.). Сообщение отправили в Аральск, чтобы всех проверили". По словам главного специалиста обл­здрава Сары Давлетовой, с начала года в области туберкулезом заболели пятеро детей. "Сейчас от туберкулеза прививают при рождении. Раньше делали ревакцинацию в первом классе, в 12 и 17 лет. У детей нет иммунной защиты", - говорит Давлетова.

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