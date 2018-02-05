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Происшествия

Убийство супружеской пары в Уральске: подозреваемые до сих пор не найдены

Полицейские до сих пор не нашли виновных в убийстве пожилой пары, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДВД ЗКО, по факту убийства 89-летней женщины и 91-летнего мужчины принято решение о прерывании сроков досудебного расследования, так как преступник не найден. - В настоящее время следственным управлением ДВД ЗКО ведутся розыскные мероприятия для установления лица, совершившего преступление, - пояснили в ДВД ЗКО. Напомним, 17 апреля прошлого года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" были обнаружены тела пожилой семейной пары. Под подозрение в убийстве попала Ека
Кристина Кобина
Убийство супружеской пары в Уральске: подозреваемые до сих пор не найдены
Полицейские до сих пор не нашли виновных в убийстве пожилой пары, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в ДВД ЗКО, по факту убийства 89-летней женщины и 91-летнего мужчины принято решение о прерывании сроков досудебного расследования, так как преступник не найден. - В настоящее время следственным управлением ДВД ЗКО ведутся розыскные мероприятия для установления лица, совершившего преступление, - пояснили в ДВД ЗКО. Напомним, 17 апреля прошлого года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" были обнаружены тела пожилой семейной пары. Под подозрение в убийстве попала Екатерина МАНСУРОВА, которая ухаживала за стариками. Однако женщина заявила, что она не виновна, при этом она рассказала, что полицейские заставляли ее признаться в двойном убийстве.
убийство пожилые люди

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